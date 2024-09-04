В Ростовской области ищут долбежника на зарплату от 69 тысяч рублей

Жителям Ростовской области начали предлагать необычные вакансии с зарплатами от 40 до 100 тысяч рублей. Все объявления были опубликованы на сайте hh.ru.
Например, на одно из предприятий требуется травильщик для обезжиривания, травления, химической обработки деталей в гальванических ваннах. Работнику обещают платить от 49,4 тысячи рублей в месяц до вычета налогов.
На другом предприятии ищут затяжчика обуви. Ожидается, что такой специалист будет по индивидуальным заказам вручную затягивать обувь и приклеивать подошвы. На руки собираются выдавать от 40 до 60 тысяч рублей.
Еще одна необычная вакансия — оклейщик лодок. За эту работу предлагают от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.
Также требуется автоняня, которая будет на постоянной основе отвозить детей в школу и на тренировки. Водителям предлагают от 20 до 50 тысяч рублей.
Среди всего прочего, необходим также долбежник, который будет работать нa свеpлильнoм, пpoтяжном и долбежном станках. В этом случае зарплата должна составлять от 69 тысяч рублей в месяц.