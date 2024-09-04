Рэпер Джо Бадден заявил, что музыкантам не нужно сотрудничать с лейблами

Музыкант уточнил, что раньше звукозаписывающая компания была необходима артистам для дистрибуции, продажи материала, попадания на радио, привлечения слушателей. Однако теперь, по мнению Баддена, исполнители могут все делать сами. «Пока у вас есть команда близких вам людей, вам необязательно иметь на своей стороне лейбл», — объяснил Джо в разговоре с Complex.