Рэпер Джо Бадден заявил, что музыкантам не нужно сотрудничать с лейблами

Журналист, телеведущий, подкастер и бывший рэпер Джо Бадден считает, что в наше время исполнителям не стоит подписывать контракт с лейблами.
Музыкант уточнил, что раньше звукозаписывающая компания была необходима артистам для дистрибуции, продажи материала, попадания на радио, привлечения слушателей. Однако теперь, по мнению Баддена, исполнители могут все делать сами. «Пока у вас есть команда близких вам людей, вам необязательно иметь на своей стороне лейбл», — объяснил Джо в разговоре с Complex.
Последняя пластинка Баддена Rage & The Machine увидела свет в 2016-м. Альбом занял 40-е место в чарте Billboard 200.
Ранее стало известно, что актер и рэпер Уилл Смит заключил контракт с инди-лейблом SLANG.