Дополнительный период ГИА начался для выпускников Иркутской области

В Иркутской области 4 сентября стартовал дополнительный период сдачи государственной итоговой аттестации. Выпускники, которые завалили экзамены и не получили аттестаты, получили возможность исправить ситуацию. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В расписании только обязательные предметы: русский язык и математика базового уровня. Желаю всем, кто заявился на дополнительный период, на этот раз успешно преодолеть испытания и получить документ о среднем общем образовании, — сказал министр образования региона Максим Парфенов.
На участие в пересдаче зарегистрировалось 199 человек. Сдать ГИА по русскому языку хочет 41 выпускник, а вот по математике 187 человек. Всего для пересдачи специально оборудовали четыре пункта. За проведением экзаменов будут следить 132 работника ППЭ, семь врачей и столько же общественных наблюдателей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре работник краеведческого музея получил президентский грант.