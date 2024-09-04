Дополнительный период ГИА начался для выпускников Иркутской области

На участие в пересдаче зарегистрировалось 199 человек. Сдать ГИА по русскому языку хочет 41 выпускник, а вот по математике 187 человек. Всего для пересдачи специально оборудовали четыре пункта. За проведением экзаменов будут следить 132 работника ППЭ, семь врачей и столько же общественных наблюдателей.