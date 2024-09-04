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Дополнительный период ГИА начался для выпускников Иркутской области

Экзамены сдадут 199 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области 4 сентября стартовал дополнительный период сдачи государственной итоговой аттестации. Выпускники, которые завалили экзамены и не получили аттестаты, получили возможность исправить ситуацию. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— В расписании только обязательные предметы: русский язык и математика базового уровня. Желаю всем, кто заявился на дополнительный период, на этот раз успешно преодолеть испытания и получить документ о среднем общем образовании, — сказал министр образования региона Максим Парфенов.

На участие в пересдаче зарегистрировалось 199 человек. Сдать ГИА по русскому языку хочет 41 выпускник, а вот по математике 187 человек. Всего для пересдачи специально оборудовали четыре пункта. За проведением экзаменов будут следить 132 работника ППЭ, семь врачей и столько же общественных наблюдателей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре работник краеведческого музея получил президентский грант.