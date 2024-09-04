Петербург готов к началу отопительного сезона

Проверка сетей теплоснабжения стартовала в апреле с температурных испытаний. В ходе них выявили пять дефектов. А гидравлические испытания помогли предотвратить 1,7 тыс. дефектов, 1,4 тыс. из них — в зоне АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».