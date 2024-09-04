Основные техники, приемы и эффективность массажа гуаша

Скребки для гуаша — основное приспособление для выполнения этой процедуры. Они бывают разных форм и изготавливаются из различных материалов. Традиционные скребки часто сделаны из нефрита, который славится своими успокаивающими и охлаждающими свойствами. Розовый кварц также популярен благодаря своей мягкой энергии и благоприятному воздействию на чувствительную кожу. Скребки из базальтового камня более прочные и подходят для глубокого массажа, в то время как скребки из нержавеющей стали являются гигиеничными и долговечными.