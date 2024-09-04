В России с 1 сентября начинается обязательная маркировка кормов для животных

Как всегда, в таких случаях, у органов власти, граждан-потребителей и экспертов возникает вопрос, повлияют ли нововведения на стоимость и доступность товаров и каков будет эффект для государства в целом? Известно, что в разных сферах маркировка товаров применяется уже с 2019 года. На сегодня ее вполне испытали на себе 17 групп товаров — от обуви до лекарств, БАДов, молока, пива, икры и велосипедов, например. При этом влияние затрат на маркировку на рост стоимости таких товаров оценивается официально в 1% за несколько лет. В остальном рост цен на подобные позиции идет согласно обычным рыночным и общеэкономическим факторам, как с остальными товарами.