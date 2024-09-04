Медузы, как летающие тарелки и усталый сервис. Что происходит на курортах у Азовского моря в начале бархатного сезона

Кучугуры — киношный тезка поселка с берегов Азовского моря. На всякий случай, уточняем: здесь никогда не снимали «Сваты» (Как говорят в таком случае: «все совпадения случайны», — авт.). И хотя бы потому, что неповоротливой фильм-машине сложно было бы сюда добраться. Туристам — тоже. Сюда не едут поезда и не летят самолеты.
Но с весны здесь непросто найти номера.
Сфера гостеприимства развивается в Кучугурах стихийно. Туристам предлагают заселяться или в маленькие домики по типу шале, или в комнаты гостевых домов без «звезд». Единственный пятизвездочный отель, работающий по системе «все включено» находится в паре десятков километров от Кучугур.
Но популярность этого местечка все равно велика из-за особой деревенской атмосферы, мелкого теплого моря, безлюдных пляжей и демократичных цен.
«Мы живем в 40 километрах от Питера, в деревне Гостильцы. Нас лоск курортных городов пугает, а здесь хорошо», — рассказывает отец многодетного семейства корреспонденту «КП»-Кубань, решившей разведать обстановку перед самым началом бархатного сезона.
Александр и Катерина с тремя мальчуганами — Славиком, Глебом и Лешей мал-мала меньше — заселились как раз в тот самый домик а-ля шале за 4 тысячи рублей в сутки. В нем одна комната с двуспальной кроватью для родителей и одной двухярусной для детей, комод, вешалка, телевизор, маленький холодильник и туалет с душевой кабиной.
Есть минус — качество воды, но здесь это благо цивилизации добывается из-под земли, ничего не попишешь. Можно установить современную систему фильтрации, но кто из кучугурских доморощенных отельеров готов настолько заморочиться?! На большой веранде — стол с пластиковыми стульями. Здесь можно пить чай под шум прибоя (море в десяти минутах ходьбы через поле с цветущими травами, его не видно за другими шале, но слышно). На верандочке есть крохотная индукционная плита, электрический чайник и весь необходимый набор посуды вплоть до фужеров.
Хозяйка шале — Наталья — сходу предлагает гостям закупиться пенным в рекомендуемом ею ларьке. Повременим.
А вот с магазинами полный швах! На центральной улице поселка — одни забегаловки у дома с высокомерными продавщицами в синих фартуках.
— Эти пряники у вас свежие? Жуть как пряников захотелось, — пытаемся наладить контакт с хозяйкой витрин, где, кажется, можно купить черта. Но есть риск, что просроченного.
— Берите, как вам нравится, — тянет продавщица, не отвечая, впрочем, на главный вопрос — о сроке годности товара. Пряники, хоть гвозди забивай, но берем, приходится.
Привычные для городов и даже небольших теперь населенных пунктов гипермаркеты представлены одним магазином. И у касс в нем гигантские очереди. Отдыхающие расхватывают сосиски, колбасы, молочку, алкоголь, чтобы употребить потом на верандах в своих домиках.
— Цены на продукты, как и магазинах в Питере, а мы на курорте, — говорит Александр. — Да, хотелось бы чего-то местного, в гипермаркетах все же какое-то бесквусное.
Из местного — персики и виноград на въезде в Кучугуры. Поселок, ведь, никогда и не был курортным. Основой экономики здесь в советские годы было садоводство.
— У нас три тысячи гектаров сада персиков, черешни. Но вы попали, когда все почти отошло, — говорит девушка за прилавком. Над аккуратно сложенными в пластиковые ящики румяные фрукты вьются мошки. Персики не раскупили, они портятся на жаре. Но милая продавщица насобирала нам килограммов шесть по сто рублей за кило, и самые спелые дала бесплатно вдовесок.
Все эти остатки персиково-виноградной промышленности теперь работают на туристов. Кто-то жмет янтарную ягоду, чтобы потом торговать домашним вином на пляже, кто-то устраивает фруктовые развалы, не отходя от домовладения.
Но как раз в этой простоте и безалаберности есть своя уникальная атмосфера, за которой едут люди из мегаполисов-ульев.
— Мы хотели ехать поездом, маленькому (Алеше пять месяцев) тяжело все-таки в машине. Но посмотрели цены на билеты — 13 тысяч на человека в одну сторону. Решили, лучше возьмем в аренду багажник за 3,5 тысячи рублей, сядем вместе на свой «Форд» и махнем на море, куда глаза глядят, — говорит Катерина.
Они все же отчаянные. Поехали, даже не бронируя жилье заранее. Но семье повезло. В конце высокого в начале бархатного сезона свободный домик у Натальи нашелся.
— Мы хотели продлить лето для детей. И пусть Славик и Глеб пропустили 1 сентября, зато вернутся в холодный климат напитанные южным солнцем, — продолжают туристы-родители.
Каждый день они стараются насытить впечатлениями. Пару первых дней после приезда в конце августа они провели на кучугурских берегах, где пляжи и море вне всяких похвал. А потом отправились смотреть Краснодарский край.
Наслаждаться теплым морем мешают только медузы, которых в этом году просто невообразимое количество в Азовском море. В Кучугурах они огромные, а когда распластаются на берегу, то похожи на летающие тарелки.
Развлечения в курортном поселке, как и все здесь, — стихийные. Чаще всего гости устраивают праздник себе сами. Но за этой возможностью, по видимому, и едут они сюда.