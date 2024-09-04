Медузы, как летающие тарелки и усталый сервис. Что происходит на курортах у Азовского моря в начале бархатного сезона

Есть минус — качество воды, но здесь это благо цивилизации добывается из-под земли, ничего не попишешь. Можно установить современную систему фильтрации, но кто из кучугурских доморощенных отельеров готов настолько заморочиться?! На большой веранде — стол с пластиковыми стульями. Здесь можно пить чай под шум прибоя (море в десяти минутах ходьбы через поле с цветущими травами, его не видно за другими шале, но слышно). На верандочке есть крохотная индукционная плита, электрический чайник и весь необходимый набор посуды вплоть до фужеров.