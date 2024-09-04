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Возле дома омича вырос краснокнижный гриб

Он занесен в Красную книгу регионов России.

Рядом с домом, у деревянного тротуарчика, омич нашел редкий гриб — феолепиоту золотистую. Информацией и фото он поделился в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» «Вконтакте».

Впервые грибы на этом месте были замечены им несколько лет назад.

«Я все время ждал, появятся ли еще. И вот сегодня появились грибы. Значит грибница благополучно эти несколько лет пребывала в добром здравии, но по известным ей причинам плодов не давала» — рассказал он.

По данным справочника «Грибник-инфо», феолепиота золотистая — редкий, условно съедобный гриб.

Чаще всего он растет в крапиве, мелких кустарниках, в траве на пастбищах, в городских парках, в редколесье, на тропках с краю луга. В лесах, где густо растут дереьвя, — реже.

Пик плодоношения приходится на август—начало сентября. Редкий гриб занесен в Красную книгу регионов России.