В дальнейшем на месте рынка планируется строительство спортивного объекта, тип которого пока обсуждается.
Территория, на которой сейчас стихийно паркуются автомобили, будет освобождена от машин и приведена в порядок для размещения торговых мест. В администрации города подчеркнули, что ярмарки выходного дня становятся все более популярными среди жителей Краснодара. Новый торговый формат позволит местным жителям регулярно приобретать свежие продукты от кубанских фермеров, а в остальные дни пространство будет свободно от торговых объектов, что поможет поддерживать порядок и сохранять удобство движения.
Начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Ольга Ольшанская сообщила, что уже проведены встречи с предпринимателями, ранее работавшими на рынке «Октябрь», и им предложены новые места для торговли в этом же микрорайоне.
На данный момент в Краснодаре работают пять ярмарок выходного дня, где горожане могут купить свежие овощи, фрукты, орехи, мед и бахчевые культуры. С наступлением прохладной погоды количество ярмарок увеличится до тринадцати, и ассортимент товаров будет расширен, включая сыры, колбасы и молочные продукты.
В Краснодаре определили место для новой ярмарки выходного дня
Власти Краснодаре определили место для новой ярмарки выходного дня, которая откроется 19 октября. Ярмарка на 30 торговых мест разместится по адресу ул. им. Думенко, 13, рядом с бывшим рынком «Октябрь».
В дальнейшем на месте рынка планируется строительство спортивного объекта, тип которого пока обсуждается.