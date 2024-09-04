В Краснодаре определили место для новой ярмарки выходного дня

В дальнейшем на месте рынка планируется строительство спортивного объекта, тип которого пока обсуждается.



Территория, на которой сейчас стихийно паркуются автомобили, будет освобождена от машин и приведена в порядок для размещения торговых мест. В администрации города подчеркнули, что ярмарки выходного дня становятся все более популярными среди жителей Краснодара. Новый торговый формат позволит местным жителям регулярно приобретать свежие продукты от кубанских фермеров, а в остальные дни пространство будет свободно от торговых объектов, что поможет поддерживать порядок и сохранять удобство движения.



Начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Ольга Ольшанская сообщила, что уже проведены встречи с предпринимателями, ранее работавшими на рынке «Октябрь», и им предложены новые места для торговли в этом же микрорайоне.



На данный момент в Краснодаре работают пять ярмарок выходного дня, где горожане могут купить свежие овощи, фрукты, орехи, мед и бахчевые культуры. С наступлением прохладной погоды количество ярмарок увеличится до тринадцати, и ассортимент товаров будет расширен, включая сыры, колбасы и молочные продукты.