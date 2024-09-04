«СБПЧ» выпустили клип на песню «Свет»

Мультижанровая инди-группа «СБПЧ» представила видео на трек «Свет» в сотрудничестве с современной художницей Настей Ливадновой.
Солист коллектива Кирилл Иванов назвал ролик «арт-объектом». По сюжету Ливаднова оказывается в пространстве с линолеумом и жалюзи и не может выйти из него, явно борясь с невидимыми силами посредством движения, танца. «До последнего кадра мы не понимаем: все эти сюжеты происходят с одним героем или нет? Вы сторонний наблюдатель или же эти герои — ваше собственное отражение?» — уточнила Настя в беседе с The Blueprint.
Протяжная мелодия «Света» контрастирует с грязной, динамичной, порой жесткой картинкой. Иванов рассказал, что композиция стала одной из немногих у «СБПЧ», которые он написал за фортепиано.
Недавно мы включили видео группы на трек «Злой» (2019) в подборку лучших российских клипов.