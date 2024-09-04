«СБПЧ» выпустили клип на песню «Свет»

Солист коллектива Кирилл Иванов назвал ролик «арт-объектом». По сюжету Ливаднова оказывается в пространстве с линолеумом и жалюзи и не может выйти из него, явно борясь с невидимыми силами посредством движения, танца. «До последнего кадра мы не понимаем: все эти сюжеты происходят с одним героем или нет? Вы сторонний наблюдатель или же эти герои — ваше собственное отражение?» — уточнила Настя в беседе с The Blueprint.