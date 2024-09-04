На «парад планет» приглашают посмотреть жителей Иркутска 5 сентября

Так чего именно стоить ждать жителям Иркутска? Так сложилось, что 5 сентября — это самой лучший день для того, чтобы увидеть Меркурий. Планета будет находиться максимально далеко от Солнца, поэтому и увидеть ее гораздо легче. У Юпитера можно будет увидеть полосы облаков и четыре самых ярких спутника, а у Сатурна кольца. У Марса получится разглядеть лишь красновато-оранжевый диск.