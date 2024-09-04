На «парад планет» приглашают посмотреть жителей Иркутска 5 сентября

Жителей областного центра приглашают посмотреть на «парад планет». Телескопы поставят на заливе Якоби, за рестораном Мираж. Насладиться явлением можно будет абсолютно бесплатно 5 сентября. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском планетарии.
Правда, придется рано встать. Сатурн, Юпитер и Марс можно будет увидеть в 04:30 утра, а Меркурий перед самым восходом солнца. Главное, одеться потеплее, так как в такое время уже достаточно холодно.
— Меркурий — самая сложная для наблюдений планета: он находится недалеко от Солнца и по этой причине бывает виден очень непродолжительное время либо перед восходом, либо сразу после захода нашего главного светила, — рассказали в пресс-службе планетария.
Так чего именно стоить ждать жителям Иркутска? Так сложилось, что 5 сентября — это самой лучший день для того, чтобы увидеть Меркурий. Планета будет находиться максимально далеко от Солнца, поэтому и увидеть ее гораздо легче. У Юпитера можно будет увидеть полосы облаков и четыре самых ярких спутника, а у Сатурна кольца. У Марса получится разглядеть лишь красновато-оранжевый диск.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибирячки стали участницами реалити-шоу «Пацанки».