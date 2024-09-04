Петербург вошел в топ-5 самых популярных регионов у туристов

Петербург вошел в топ-5 самых популярных российских регионов у туристов. В этом рейтинге также продолжают оставаться Москва, Краснодарский край, Московская область и Татарстан. Однако максимальные приток путешественников за минувшие семь месяцев зарегистрировали, например, в Хабаровском крае, Ингушетии, Дагестане, Чеченской Республике. В общей сложности на них приходится около 20 миллионов поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.