Еще 30 новых автобусов выйдут на два маршрута в Воронеже

Еще 30 новых автобусов среднего класса ПАЗ Вектор Next выйдут после подготовки и регистрации на городские маршруты № 10 и № 12. Об этом сообщили в мэрии Воронежа в среду, 4 сентября. А к середине октября в столицу Черноземья поступят еще 33 автобуса, которые направят на указанные маршруты и частично на маршрут № 54.