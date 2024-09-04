Еще 30 новых автобусов выйдут на два маршрута в Воронеже

Еще 30 новых автобусов среднего класса ПАЗ Вектор Next выйдут после подготовки и регистрации на городские маршруты № 10 и № 12. Об этом сообщили в мэрии Воронежа в среду, 4 сентября. А к середине октября в столицу Черноземья поступят еще 33 автобуса, которые направят на указанные маршруты и частично на маршрут № 54.
РИА «Воронеж» писало, что до конца года в рамках федерального проекта по обновлению подвижного состава в областной центр поступят 123 автобуса, которые заменят устаревший транспорт.
Ранее стало известно, что новые автобусы ПАЗ Вектор Next вышли на городской маршрут № 16 («Филиал стоматологической поликлиники № 6 — завод ГОО»), заменив «Газели».