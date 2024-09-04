Волгоградцев предупреждают о похолодании до +3 градусов

Синоптики обещают в Волгоградской области резкое похолодание в ближайшие дни. К концу недели ночные температуры опустятся до +3 градусов.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, погода будет пасмурной с прояснениями. В воздухе уже пахнет осенью — ветер восточный и северо-восточный, порывы достигнут 15−20 метров в секунду.
По прогнозам экспертов, 5, 6 и 7 сентября средняя дневная температура будет колебаться от 20 до 25 градусов, в южных районах обещают +30 тепла. А вот ночи уже холодные — от +10 до +18 градусов. в ближайшую субботу синоптики обещают +3…+8 градусов.