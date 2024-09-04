Волгоградцев предупреждают о похолодании до +3 градусов

По прогнозам экспертов, 5, 6 и 7 сентября средняя дневная температура будет колебаться от 20 до 25 градусов, в южных районах обещают +30 тепла. А вот ночи уже холодные — от +10 до +18 градусов. в ближайшую субботу синоптики обещают +3…+8 градусов.