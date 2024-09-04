20 инициативных проектов выдвинули на областной конкурс в Братске

— В этом году заявили 27 проектов, мы отобрали лишь 20. Все они достаточно интересные: от придомовых территорий до спортивных залов. Также есть идея о создании сцены в жилом районе Бикей. Софинансирование вносят сами жители — не предприниматели, не организации. Поэтому инициативное бюджетирование — проект интересный, он позволяет привлечь достаточно много средств в город на благоустройство и преображение наших территорий, образовательных и культурных учреждений: если у нас 20 проектов, то это 40 миллионов рублей, по 2 миллиона на каждый, — рассказала председатель думы города Лариса Павлова.