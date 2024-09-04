20 инициативных проектов выдвинули на областной конкурс в Братске

В Братске выдвинули 20 проектов, которые сыграют роль в улучшении городской среды. В следующем году их не только воплотят в жизнь, но и профинансируют. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
Конкурс инициативных продвижений длится в Иркутской области уже три года. За это время в Братске реализовали множество проектов, в число которых вошла экологическая тропа на мыс Бык, стела «Энергетик», а также детские и спортивные площадки.
Каждый житель Приангарья в возрасте от 16 лет может рассказать свою идею о том, как улучшить город. После этого администрация попытается ее реализовать. Чтобы поучаствовать в проекте, нужно собрать группу единомышленников, после вместе разработать проект и представить его членам жюри.
— В этом году заявили 27 проектов, мы отобрали лишь 20. Все они достаточно интересные: от придомовых территорий до спортивных залов. Также есть идея о создании сцены в жилом районе Бикей. Софинансирование вносят сами жители — не предприниматели, не организации. Поэтому инициативное бюджетирование — проект интересный, он позволяет привлечь достаточно много средств в город на благоустройство и преображение наших территорий, образовательных и культурных учреждений: если у нас 20 проектов, то это 40 миллионов рублей, по 2 миллиона на каждый, — рассказала председатель думы города Лариса Павлова.
До 13 октября этого года проекты направят в министерство экономического развития Иркутской области, после чего пройдет рейтинговый отбор по всем муниципалитетам региона. Результаты огласят в декабре 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске по некоторым маршрутам поднимут цены на проезд.