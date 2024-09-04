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15 процентов уфимцев никогда не отвечают на звонки с незнакомых номеров

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос об отношении уфимцев к звонкам с незнакомых номеров.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос об отношении уфимцев к звонкам с незнакомых номеров. Оказалось, что только 3 из 10 человек отвечают на такие звонки. Каждый второй, или 54 процента опрошенных, берет трубку иногда, а каждый шестой, или 15 процентов, вовсе не отвечает на подобный звонок.

Среди мужчин всегда берут трубку 38 процентов реципиентов, а среди женщин — только 24 процента. В возрасте до 34 лет каждый третий отвечает на звонок, а в возрасте от 45 лет таких только 26 процентов.

Среди опрошенных с заработком от 100 тысяч рублей всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров 33 процента уфимцев, а среди тех, кто получает менее 50 тысяч рублей, таких только 18 процентов.