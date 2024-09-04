15 процентов уфимцев никогда не отвечают на звонки с незнакомых номеров

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос об отношении уфимцев к звонкам с незнакомых номеров. Оказалось, что только 3 из 10 человек отвечают на такие звонки. Каждый второй, или 54 процента опрошенных, берет трубку иногда, а каждый шестой, или 15 процентов, вовсе не отвечает на подобный звонок.