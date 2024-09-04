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В МЧС назвали число утонувших на курортах Кубани

Случаев гибели на воде в регионе стало меньше, чем в 2023 году.

За три летних месяца на Азово-Черноморском побережье Кубани утонули 28 человек. Всего с начала года в водоемах погибли 85 человек. С января по август 2023 года в регионе утонули 98 человек, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве назвали основные причины гибели людей на водных объектах. Чаще всего несчастные случаи происходят из-за пренебрежения правилами безопасности: купания в запрещенных местах, нахождения в воде в нетрезвом виде.

Случаи детской смерти на воде связаны с тем, что взрослые оставляют малышей и подростков без присмотра.

МЧС