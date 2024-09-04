В МЧС назвали число утонувших на курортах Кубани

За три летних месяца на Азово-Черноморском побережье Кубани утонули 28 человек. Всего с начала года в водоемах погибли 85 человек. С января по август 2023 года в регионе утонули 98 человек, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.