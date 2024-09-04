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В Петербурге второй день подряд фиксируют температурные рекорды

В Петербурге второй день подряд держится аномальное тепло с температурой +26 и местами +28 градусов. О сохранении температурного рекорда в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас в Олбани: +20° 0 м/с 56% 766 мм рт. ст. +16°
Источник: Коммерсантъ

Как сообщил синоптик, в среду, 4 сентября, в Северо-Западном регионе температура воздуха продолжает держаться на уровне, превышающем стандартные климатические показатели на 7−8 градусов выше нормы. Последний раз похожие показатели в сентябре были зафиксированы в 1938 году, тогда температура составляла +27 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в минувшую субботу, 31 августа, в Петербурге прошли ливни и грозы. Из-за сильного ветра на Крестовском острове упало дерево, в результате чего погиб мужчина.

рекорд