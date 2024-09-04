В Петербурге второй день подряд фиксируют температурные рекорды

Как сообщил синоптик, в среду, 4 сентября, в Северо-Западном регионе температура воздуха продолжает держаться на уровне, превышающем стандартные климатические показатели на 7−8 градусов выше нормы. Последний раз похожие показатели в сентябре были зафиксированы в 1938 году, тогда температура составляла +27 градусов.