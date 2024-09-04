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Metallica представили клип на инструментальный трек с басом Клиффа Бертона

Трэш-метал-коллектив Metallica выпустил видео на инструментальную композицию (Anesthesia) — Pulling Teeth из альбома Kill 'Em All (1983). В песне на бас-гитаре играет покойный участник группы Клифф Бертон.

Источник: Звук

Трэш-метал-коллектив Metallica выпустил видео на инструментальную композицию (Anesthesia) — Pulling Teeth из альбома Kill 'Em All (1983). В песне на бас-гитаре играет покойный участник группы Клифф Бертон.

В ролике использованы несколько ранее неизвестных снимков музыканта, сделанных фотографом Рассом Марино в 1985-м и 1986-м, незадолго до гибели Бертона в автокатастрофе.

Бас-соло в (Anesthesia) — Pulling Teeth переработано из партии, которую артист играл в хеви-метал-команде Trauma до присоединения к Metallica.

Клип выпущен в рамках цифровой выставки в честь Клиффа, запущенной в онлайн-музее металистов Black Box.

Недавно коллектив впервые позволил исполнить свою музыку в шоу.