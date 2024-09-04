Metallica представили клип на инструментальный трек с басом Клиффа Бертона

Трэш-метал-коллектив Metallica выпустил видео на инструментальную композицию (Anesthesia) — Pulling Teeth из альбома Kill 'Em All (1983). В песне на бас-гитаре играет покойный участник группы Клифф Бертон.
В ролике использованы несколько ранее неизвестных снимков музыканта, сделанных фотографом Рассом Марино в 1985-м и 1986-м, незадолго до гибели Бертона в автокатастрофе.
Бас-соло в (Anesthesia) — Pulling Teeth переработано из партии, которую артист играл в хеви-метал-команде Trauma до присоединения к Metallica.
Клип выпущен в рамках цифровой выставки в честь Клиффа, запущенной в онлайн-музее металистов Black Box.
Недавно коллектив впервые позволил исполнить свою музыку в шоу.