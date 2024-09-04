Мужчину-инвалида спасли на пожаре в Тайшете

Ночью 4 сентября в Тайшете на улице Кутузова произошел пожар. Загорелись хозяйственные постройки, огонь мог с легкостью перекинуться на жилой дом, который стоял совсем неподалеку. К счастью, пожарные подоспели вовремя. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.