В Петербурге в честь 80-летия Победы пройдет военный парад

В среду в Смольном состоялось заседание координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга.
«В следующем году наша страна отмечает 80-ю годовщину Великой Победы. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании этой юбилейной даты, главное в котором — дальнейшее улучшение положения ветеранов Великой Отечественной войны, решение вопросов их социальной защиты. На федеральном уровне уже утверждён план основных мероприятий. В Петербурге сформирован свой план. Он будет развиваться и совершенствоваться в соответствии с рекомендациями ветеранов и блокадников», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
На заседании обсудили проект плана городских мероприятий к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«Основные события развернутся 8 и 9 мая 2025 года. В первый день состоится церемония возложения цветов и венков на Пискаревском кладбище. Во второй — военный парад на Дворцовой площади, проезд ветеранов по Невскому проспекту на ретроавтомобилях, зажжение факелов Ростральных колонн».
В центральных районах города на фасадах домов появятся световые проекции, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В Парке Победы откроют Шахматный павильон, который станет филиалом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. 8 мая в БКЗ «Октябрьский» по традиции пройдет большой праздничный концерт, 9 мая состоится концерт на Дворцовой площади.
В дни празднования юбилея Победы в Петербурге пройдет 30-й Съезд Международной Ассоциации блокадников Ленинграда. Его делегаты станут участниками памятных мероприятий.
Отмечается, что ветераны выступили с инициативой сделать торжественное прохождение под Аркой Победы в Красном Селе общегородским праздничным мероприятием в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Беглов напомнил, что в этом году на Пулковских высотах был заложен камень в основание будущего монумента в честь всех участников Ленинградской битвы. Открытие монумента планируется в следующем году.