В Петербурге в честь 80-летия Победы пройдет военный парад

«В следующем году наша страна отмечает 80-ю годовщину Великой Победы. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании этой юбилейной даты, главное в котором — дальнейшее улучшение положения ветеранов Великой Отечественной войны, решение вопросов их социальной защиты. На федеральном уровне уже утверждён план основных мероприятий. В Петербурге сформирован свой план. Он будет развиваться и совершенствоваться в соответствии с рекомендациями ветеранов и блокадников», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.