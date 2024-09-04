На севере Петербурга открыли движение по новому участку Плесецкой улицы

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, пока в распоряжении автомобилистов — по одной полосе в каждую сторону. Следующий этап — строительство улицы от проспекта Королева до Комендантского проспекта.
Уточняется, что новые участки магистрали протяженностью 0,89 км будут иметь четыре полосы движения, с боковыми проездами, тротуарами, велодорожкой и остановочными площадками. Полностью завершить работы на объекте планируется в 2025 году.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Васильевском острове в Петербурге открыли второй съезд Шкиперской развязки на ЗСД.