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На севере Петербурга открыли движение по новому участку Плесецкой улицы

В Приморском районе Петербурга открыто рабочее движение по новому, только что отстроенному участку Плесецкой улицы — от проспекта Королева до Парашютной ул. Протяженность новой дороги составляет 480 метров.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, пока в распоряжении автомобилистов — по одной полосе в каждую сторону. Следующий этап — строительство улицы от проспекта Королева до Комендантского проспекта.

Уточняется, что новые участки магистрали протяженностью 0,89 км будут иметь четыре полосы движения, с боковыми проездами, тротуарами, велодорожкой и остановочными площадками. Полностью завершить работы на объекте планируется в 2025 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Васильевском острове в Петербурге открыли второй съезд Шкиперской развязки на ЗСД.