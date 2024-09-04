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Последние новости к вечеру 4 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 4 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 4 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 сентября 2024 года.

Лавров призвал США не шутить с красными линиями РФ

Американцы отлично знают, где эти линии проходят, заявил глава МИД РФ. Так он прокомментировал информацию о том, что США близки к соглашению о передаче ракет JASSM Украине.

Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку в Донецке

ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории рынка «Сокол» в Донецке. В результате обстрелов также получили повреждения два городских автобуса в Донецке и Горловке.

Путин объяснил, для чего нужен госконтроль за бизнесом

Проверки бизнеса нужны для безопасности, но контроль — не самоцель, подчеркнул российский лидер. Владимир Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса.

МВФ потребует от Украины девальвации гривны и повышения налогов

Это станет условием для получения Украиной следующего транша на $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд. Если сотрудники МВФ сочтут, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств для удовлетворения своих финансовых потребностей, они могут одобрить выделение ей средств.

МВД передало правительству закон о наказании для дропперов

Дропперы вольно или невольно помогают мошенникам выводить украденные деньги, передавая им для пользования свои банковские реквизиты. Если такой человек действовал в составе преступной группы, преступление определят как тяжкое.