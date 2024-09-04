Последние новости к вечеру 4 сентября 2024 года

Это станет условием для получения Украиной следующего транша на $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд. Если сотрудники МВФ сочтут, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств для удовлетворения своих финансовых потребностей, они могут одобрить выделение ей средств.