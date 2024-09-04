Последние новости к вечеру 4 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 сентября 2024 года.
Лавров призвал США не шутить с красными линиями РФ
Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку в Донецке
ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории рынка «Сокол» в Донецке. В результате обстрелов также получили повреждения два городских автобуса в Донецке и Горловке.
Путин объяснил, для чего нужен госконтроль за бизнесом
Проверки бизнеса нужны для безопасности, но контроль — не самоцель, подчеркнул российский лидер. Владимир Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса.
МВФ потребует от Украины девальвации гривны и повышения налогов
Это станет условием для получения Украиной следующего транша на $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд. Если сотрудники МВФ сочтут, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств для удовлетворения своих финансовых потребностей, они могут одобрить выделение ей средств.
МВД передало правительству закон о наказании для дропперов
Дропперы вольно или невольно помогают мошенникам выводить украденные деньги, передавая им для пользования свои банковские реквизиты. Если такой человек действовал в составе преступной группы, преступление определят как тяжкое.