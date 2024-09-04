Русский Клондайк, маленький Питер и танкоград: неочевидные достопримечательности трех городов Южного Урала

Не самая очевидная, но крайне интересная достопримечательность — детская железная дорога. Представьте, что вы едете в поезде, где контролеры и другой персонал — это дети. А вместо обычных поездов ездят точно такие же, но гораздо меньшего размера. Опыт как минимум необычный, и испытать его можно в Челябинске. Детская железная дорога в этом городе была открыта еще в 1949 году, ее протяженность — 6 км. Поезда движутся по живописному маршруту через уральские леса: кстати, это быстрый способ попасть на гору Монахи — самую высокую точку Челябинска.