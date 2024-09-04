Русский Клондайк, маленький Питер и танкоград: неочевидные достопримечательности трех городов Южного Урала

Челябинск: метеорит, детская железная дорога и местный «Арбат»
Расположенная на реке Миасс столица Южного Урала — Челябинск — часто бывает незаслуженно обделен вниманием со стороны туристов. Хоть город и считается промышленным центром с большим количеством заводов, в нем достаточно мест, способных удивить даже бывалых путешественников.
Музей Южного Урала — место, где хранится огромное количество интересных экспонатов, неразрывно связанных с историей Челябинской области от древнейших времен до современности. «Гвоздь программы», конечно же, знаменитый Челябинский метеорит, а точнее то, что от него осталось. Но и кроме него здесь есть, на что посмотреть любознательным туристам: воссозданные элементы быта жителей Южного Урала, красивые полудрагоценные камни, включая знаменитый малахит из сказок Бажова, и даже чучело шерстистого носорога в полный размер.
Если вы соскучились по московскому Арбату или хотите прогуляться по старому кварталу, в Челябинске найдется подходящее место. Улица Кирова — пешеходная улица в самом центре городе. Ей присущи соседство исторической застройки и современного пространства, наполненного интересными арт-объектами. Здесь же — магазины с сувенирами и различные кафе, в том числе с национальной кухней: идеальное место для знакомства с Челябинском.
Не самая очевидная, но крайне интересная достопримечательность — детская железная дорога. Представьте, что вы едете в поезде, где контролеры и другой персонал — это дети. А вместо обычных поездов ездят точно такие же, но гораздо меньшего размера. Опыт как минимум необычный, и испытать его можно в Челябинске. Детская железная дорога в этом городе была открыта еще в 1949 году, ее протяженность — 6 км. Поезда движутся по живописному маршруту через уральские леса: кстати, это быстрый способ попасть на гору Монахи — самую высокую точку Челябинска.
Миасс: по следам золотой лихорадки
Окруженный Уральскими горами, Миасс считается одним из исторических центров Челябинской области. Он прославился еще во времена Российской империи как эпицентр золотой лихорадки. Настоящее у Миасса заводское, промышленное, однако и в нем самом, и в его окрестностях есть на что взглянуть.
Народную славу Миассу принесла модель грузовиков «Урал». В 1944 году здесь открылся одноименный автозавод, производивший уже ставшие культовыми советские грузовики. Если вам всегда хотелось прикоснуться (буквально!) к истории отечественного автопрома, то ваш путь лежит в музей завода «Урал». Здесь можно не только увидеть интересные ретро- и современные модели грузовиков, но и посидеть за рулем некоторых из них.
В Миассе есть уникальный музей, посвященный одному из главных блюд России в целом и Урала в частности — пельменю. Он расположен в историческом здании — Доме купца Смирнова. В Музее пельменя вы узнаете об истории этого блюда, его вариациях и распространении в других странах. Рекомендуем непременно записаться на мастер-класс по созданию пельменей с последующей дегустацией — где, если не здесь!
«Младший брат Байкала» — так называют озеро Тургояк за его чистую воду, не уступающую самому большому озеру мира. Окруженный живописными хребтами Уральских гор, Тургояк заставляет восхититься завораживающими пейзажами. Место облюбовали туристы — здесь популярен как пляжный отдых, так и активный: с плаванием на сапах и байдарках.
Магнитогорск: побывать на границе Европы и Азии и ощутить силу «Притяжения»
Это второй по численности населения и размеру город в Челябинской области. При этом Магнитогорск еще очень молод: ему меньше ста лет. Город широко известен на постсоветском пространстве в том числе архитектурными решениями, использованными при застройке. Главный проектировщик Эрнст Майе применил передовые решения в сфере городского планирования, отвечавшие тогдашней концепции коллективистского общества. Пространство планируемого соцгорода функционально и масштабно: строгие геометрические кварталы, широкие улицы и проспекты… Не все задуманное удалось осуществить, однако город продолжает развиваться по сей день.
Отличительная особенность Магнитогорска — его расположение. Город буквально расположен на границе Европы и Азии, которая проходит по реке Урал. На мостах, соединяющих правобережную и левобережную части города, расположены соответствующие знаки, так что вы точно не упустите шанс сделать символичное фото.
Получивший в свое время прозвище «Петербург на Урале», Магнитогорск может считаться настоящим архитектурным «заповедником». В 40-е и 50-е годы в застройке преобладал сталинский ампир. Здания в этом стиле расположены в Правобережном районе, они формируют полноценный ансамбль. Настоящая жемчужина этого города — проспект Металлургов, где расположились самые роскошные здания.
Тем, кто любит просторные и современные парки, непременно нужно посетить «Притяжение». Это новое пространство, которое пока еще находится в стадии строительства, однако прогуляться по нему можно уже сейчас. Здесь вы сможете увидеть танцующий фонтан, покормить рыбок в в пруду, пройти парящей тропой и полюбоваться мостом, который особенно живописно выглядит в вечерней подсветке.
Текст: Александр Круль