Вышел тизер фильма «Майнкрафт» с Джеком Блэком

В сети состоялась премьера тизера предстоящей приключенческой картины «Майнкрафт» по одноименной компьютерной игре.
В видео путешественники, среди которых девочка-подросток, мальчик, женщина и длинноволосый накачанный мужчина попадают в необычный мир «Майнкрафта», где все построено из квадратных блоков. Герои должны спасти вселенную от Эндер-дракона.
Музыкант и актер Джек Блэк исполняет роль Стива — главного протагониста из оригинальной игры.
Ранее коллега артиста по камеди-рок-группе Tenacious D Кайл Гэсс заявил, что у коллектива есть 30 демоверсий песен для кавер-альбома, но поклонники его никогда не услышат. При этом, по словам музыканта, дуэт может выпустить свою пятую пластинку в этом году.