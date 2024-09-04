Вышел тизер фильма «Майнкрафт» с Джеком Блэком

Ранее коллега артиста по камеди-рок-группе Tenacious D Кайл Гэсс заявил, что у коллектива есть 30 демоверсий песен для кавер-альбома, но поклонники его никогда не услышат. При этом, по словам музыканта, дуэт может выпустить свою пятую пластинку в этом году.