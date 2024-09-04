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Выборы в Ростовской области сентябрь 2024: Кто баллотируется и когда голосовать

Избирком рассказал, как пройдут выборы в Ростовской области 6−8 сентября 2024.

Источник: Комсомольская правда

Выборы в Ростовской области в сентябре 2024 пройдут в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. Об этом жителей региона извещает областная избирательная комиссия. Кроме того, в некоторых городах и районах будут выбирать депутатов городских и районных дум, причем не везде избирательные участки будут открыты на протяжении всех трех дней. Рассказываем, где и когда пройдут выборы в Ростовской области.

Выборы депутата
в Ростовской области 2024

Выборы депутата Госдумы являются дополнительными. Дело в том, что после ухода Виталия Кушнарева, сложившего депутатские полномочия и занявшего пост в правительстве донского региона, появилась вакансия по Южному одномандатному избирательному округу № 152.

Кандидаты в депутаты Госдумы от Ростовской области

— Наталья Оськина от КПРФ.

— Роман Климов от ЛДПР.

— Виктория Абрамченко от «Единой России».

— Максим Федоров от «Справедливой России».

— Дмитрий Величко от партии «Новые люди».

— Александр Ефимов от партии «Яблоко».

Кто голосует на выборах депутата Госдумы в Ростовской области 2024

По информации Избирательной комиссии Ростовской области, в дополнительных выборах депутата Госдумы смогут принять участие избиратели, зарегистрированные на следующих территориях:

— Ворошиловский район Ростова-на-Дону.

— Первомайский район Ростова-на-Дону.

— Новочеркасск.

— Семь поселений Аксайского района: Аксайское городское, Большелогское, Грушевское, Машкинское, Рассветовское, Старочеркасское и Щепкинское.

Голосование будет проходить три дня подряд — 6, 7 и 8 сентября.

Дополнительные выборы депутатов городской думы в Ростовской области 6 — 8 сентября 2024

Также трехдневное голосование пройдет на выборах депутатов городских дум в следующих городах:

— Азов.

— Батайск.

— Таганрог.

Дополнительные выборы депутатов в гордумы в Ростовской области 6 — 8 сентября 2024

состоится в двух городах региона:

— Ростов-на-Дону.

— Новочеркасск.

Выборы депутатов городских и районных дум в Ростовской области 8 сентября.

Дополнительные выборы депутатов в течение одного дня, 8 сентября, проведут в семи муниципалитетах:

— Зерноград.

— Шахты.

— Зимовниковский район.

— Неклиновский район.

— Орловский район.

— Ремонтненский район.

— Родионово-Несветайский район.

Дистанционное голосование на выборах депутата Госдумы в Ростовской области 6 — 8 сентября 2024

На довыборах депутата Госдумы сервисом «Мобильный избиратель» решили воспользоваться почти 14 тысяч жителей Ростовской области.

— Этот сервис позволяет голосовать на избирательном участке не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. На дополнительных выборах депутата Госдумы «Мобильным избирателем» можно воспользоваться в границах Южного одномандатного избирательного округа № 152, — объяснили в избиркоме области.