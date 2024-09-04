Выборы в Ростовской области сентябрь 2024: Кто баллотируется и когда голосовать

Выборы в Ростовской области в сентябре 2024 пройдут в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. Об этом жителей региона извещает областная избирательная комиссия. Кроме того, в некоторых городах и районах будут выбирать депутатов городских и районных дум, причем не везде избирательные участки будут открыты на протяжении всех трех дней. Рассказываем, где и когда пройдут выборы в Ростовской области.
Выборы депутата Госдумы являются дополнительными. Дело в том, что после ухода Виталия Кушнарева, сложившего депутатские полномочия и занявшего пост в правительстве донского региона, появилась вакансия по Южному одномандатному избирательному округу № 152.
— Наталья Оськина от КПРФ.
— Виктория Абрамченко от «Единой России».
— Максим Федоров от «Справедливой России».
— Дмитрий Величко от партии «Новые люди».
— Александр Ефимов от партии «Яблоко».
По информации Избирательной комиссии Ростовской области, в дополнительных выборах депутата Госдумы смогут принять участие избиратели, зарегистрированные на следующих территориях:
— Ворошиловский район Ростова-на-Дону.
— Первомайский район Ростова-на-Дону.
— Новочеркасск.
— Семь поселений Аксайского района: Аксайское городское, Большелогское, Грушевское, Машкинское, Рассветовское, Старочеркасское и Щепкинское.
Голосование будет проходить три дня подряд — 6, 7 и 8 сентября.
Также трехдневное голосование пройдет на выборах депутатов городских дум в следующих городах:
— Азов.
— Батайск.
— Таганрог.
состоится в двух городах региона:
— Ростов-на-Дону.
— Новочеркасск.
Выборы депутатов городских и районных дум в Ростовской области 8 сентября.
Дополнительные выборы депутатов в течение одного дня, 8 сентября, проведут в семи муниципалитетах:
— Зерноград.
— Шахты.
— Зимовниковский район.
— Неклиновский район.
— Орловский район.
— Ремонтненский район.
— Родионово-Несветайский район.
На довыборах депутата Госдумы сервисом «Мобильный избиратель» решили воспользоваться почти 14 тысяч жителей Ростовской области.
— Этот сервис позволяет голосовать на избирательном участке не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. На дополнительных выборах депутата Госдумы «Мобильным избирателем» можно воспользоваться в границах Южного одномандатного избирательного округа № 152, — объяснили в избиркоме области.