Выборы в Ростовской области сентябрь 2024: Кто баллотируется и когда голосовать

Выборы в Ростовской области в сентябре 2024 пройдут в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. Об этом жителей региона извещает областная избирательная комиссия. Кроме того, в некоторых городах и районах будут выбирать депутатов городских и районных дум, причем не везде избирательные участки будут открыты на протяжении всех трех дней. Рассказываем, где и когда пройдут выборы в Ростовской области.