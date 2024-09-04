ГК «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в матче за Суперкубок России

— Первый тайм чуть-чуть не получился. Взаимодействие вратарей с защитой было недостаточно слаженным. В нападении допустили шероховатости. Во втором тайме удалось немного улучшить защиту, перестроились и смогли сравнять счет. Однако именно этот пробел и стал решающим: при игре в большинстве мы упустили три мяча, которые должны были забивать. Это был хороший шанс, предоставленный нам ЦСКА. Это начало сезона, и нам есть над чем работать, — сказала Ирина Дибирова.