ГК «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в матче за Суперкубок России

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» уступили на выезде московскому ЦСКА в матче за Суперкубок. Итоговый счет встречи, прошедшей 3 сентября, составил 32:30 (17:13), сообщает пресс-служба донской команды.
Спортивная баталия проходила на волейбольной арене «Динамо». Хозяйки площадки владели инициативой уже с первых минут матча. Ростовчанки при этом не уступали и даже на некоторое время сравняли счет, но к концу перового тайма на табло было 17:13 в пользу ЦСКА.
Во второй половине игры Кристина Кожокарь и Ксения Макеева отыграли два мяча, сократив отставание до трех очков. На 20-й минуте впечатляющим броском отличилась Полина Кузнецова, а на 53-й минуте Алина Кишко сравняла счет до 27:27. После этого, уже на последних минутах матча, спортсменки ЦСКА вырвались вперед — 32:30.
Итог прошедшего матча прокомментировала главный тренер ГК «Ростов-Дон» Ирина Дибирова.
— Первый тайм чуть-чуть не получился. Взаимодействие вратарей с защитой было недостаточно слаженным. В нападении допустили шероховатости. Во втором тайме удалось немного улучшить защиту, перестроились и смогли сравнять счет. Однако именно этот пробел и стал решающим: при игре в большинстве мы упустили три мяча, которые должны были забивать. Это был хороший шанс, предоставленный нам ЦСКА. Это начало сезона, и нам есть над чем работать, — сказала Ирина Дибирова.