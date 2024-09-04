На горячую линию 117 в Иркутской области могут обратиться бойцы СВО

За прошедшие шесть месяцев на горячую линию «Защитников Отечества» позвонили почти 159 тысяч раз в России. Часть из них поступила и от жителей Иркутской области. Цель фонда — оказать помощь героям СВО и их семьям. Звонки начали принимать по телефону 117 с февраля 2024 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в официальном канале филиала фонда «Защитники Отечества» в Иркутской области.