На горячую линию 117 в Иркутской области могут обратиться бойцы СВО

За прошедшие шесть месяцев на горячую линию «Защитников Отечества» позвонили почти 159 тысяч раз в России. Часть из них поступила и от жителей Иркутской области. Цель фонда — оказать помощь героям СВО и их семьям. Звонки начали принимать по телефону 117 с февраля 2024 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в официальном канале филиала фонда «Защитники Отечества» в Иркутской области.
— Среднее время ожидания ответа уменьшилось и составляет всего 10 секунд. Самые распространенные темы — выплаты и льготы, получение удостоверения ветерана боевых действий, — рассказали в фонде.
Напомним, фонд оказывает меры поддержки, в том числе медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что выпускники Приангарья могут повторно сдать ГИА.