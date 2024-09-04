Думала, что отравилась: Тяжелую патологию нашли у ростовчанки, которая пожаловалась на боль в животе

Пенсионерка пожаловалась врачам на боли в нижних отделах живота. Позже к этим симптомам добавилась диарея. Ростовчанка решила, что отравилась, и занялась самолечением. Однако ничего не помогало. На третьи сутки у нее поднялась температура до 38 градусов. Боли в животе распространились.