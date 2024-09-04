Думала, что отравилась: Тяжелую патологию нашли у ростовчанки, которая пожаловалась на боль в животе

В Ростове у 62-летней женщины нашли тяжелую и опасную болезнь. Пенсионерку спасли медики городской больницы № 6. Об этом рассказали в областном министерстве здравоохранения.
Пенсионерка пожаловалась врачам на боли в нижних отделах живота. Позже к этим симптомам добавилась диарея. Ростовчанка решила, что отравилась, и занялась самолечением. Однако ничего не помогало. На третьи сутки у нее поднялась температура до 38 градусов. Боли в животе распространились.
При осмотре пациентка рассказала, что особенно болит подвздошная область — она находится внизу живота, рядом с верхней частью бедра. УЗИ показало жидкость в этой части тела, а анализы — признаки воспаления.
Медики поставили предварительный диагноз — аппендицит. Женщине могло помочь только хирургическое вмешательство. Уже во время операции хирурги пришли в шок. У пациентки был острый гангренозно-перфоративный аппендицит, когда происходит разрыв червеобразного отростка. Кроме того, у пенсионерки обнаружили тифлит — воспаление слепой кишки — и местный перитонит — воспаление брюшины в определенном участке.
К счастью, операция прошла успешно.
— Женщина в удовлетворительном состоянии выписана на амбулаторное лечение, — рассказал заведующий хирургическим отделением Акоп Погосян. — Подобного развития событий можно было избежать, если бы пациентка обратилась к врачам, как только появились боли.
НАШЛИ ТУБЕРКУЛЕЗ ПОСЛЕ ЖАЛОБ НА БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ.
Напомним, даже обычное недомогание может сигнализировать о серьезном заболевании. Так, в мае врачи Областного клинико-диагностического центра выявили опасную патологию у ростовчанки, которая жаловалась на усталость. Анализы показали, что у пациентки тромбофилия сложного генеза. Речь идет о распространенном виде нарушения свертываемости крови. Он может приводить к тромбозу глубоких вен, инфаркту и инсульту.
В июне житель Ростова пожаловался медикам больницы № 6 на боли в груди и пояснице. Благодаря компьютерной томографии специалисты определили, что у пациента туберкулез. Позже кроме этой болезни у него диагностировали еще и гепатит С.