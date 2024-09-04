«Мне очень одиноко»: как сложилась судьба героини шоу «Мама в 16» Тани из Читы

Чтобы больше проводить времени вместе влюбленные переехали в небольшую квартиру на окраине города, но Никита стал все чаще выпивать с друзьями, что злило Таню. В один момент девушка вернулась к родителям и начала общаться в соцсетях с 25-летним мужчиной, который ей казался намного серьезнее и заботливее бывшего парня. В это время девушка узнала, что беременна. Она решила дать экс-бойфренду второй шанс и вскоре рассказала, что ждет ребенка. Но скандалы не прекратились. Будущая мамочка вновь разорвала отношения и возобновила переписку и встречи с прежним ухажером. Узнав о сопернике, Никита решил вернуть любимую во что бы то ни стало: нашел незнакомца и раскрыл тайну о положении Тани. Тот впал в ярость и потерял к девушке интерес.