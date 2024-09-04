«Мне очень одиноко»: как сложилась судьба героини шоу «Мама в 16» Тани из Читы

Вечером 4 сентября в эфир вышел новый выпуск программы «Мама в 16» или аналог популярного шоу «Беременна в 16». Его героинями становятся беременные девушки-подростки, которые резко сталкиваются с реалиями взрослой жизни и ответственностью родительства.
Второй сезон стартовал в Забайкальском крае. В съемках приняла участие Таня из Читы. О своей жизни она подробно рассказала продюсерам знаменитого реалити. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
Рассказ о себе Таня начала с описания своего характера.
«Властная, своенравная и очень наглая», — говорит о себе девушка. Она призналась, что именно ее нрав часто становился причиной ссор с матерью, а затем и с нынешним отчимом. Особенно подростка злит, когда взрослые пытаются учить, как правильно жить и как себя вести.
С родным отцом Таня знакома никогда не была. По словам матери, во время их отношений тот был женат, поэтому она не стала «лезть в семью». Впервые женщина вышла замуж за Романа. Он стал отцом для двоих ее младших детей: сына и дочери. При этом, мужчина принял, как родную и Таню. Школьница ответила тем же и по сей день скорбит о его гибели. Трагедия произошла, когда главной героине шоу было 15 лет. Ее отчима сбила машина, после чего он скончался. Таня тяжело переживала потерю, увлеклась алкоголем и общением с шумными компаниями.
Спустя два года мать Татьяны начала оправляться от случившегося и встретила Владимира. Сегодня они счастливы в браке. Мужчина также принял участие в съемках нового выпуска «Мама в 16».
Со своим молодым человеком и будущим отцом ребенка Таня познакомилась в сети. Чувства накрыли пару очень стремительно.
— В первую очередь в ней мне нравится грудь и ее фигура, — признался во время интервью Никита.
На момент съемок парень также жил в Чите и занимался детейлингом. Зарабатывал 15 тысяч рублей в месяц и жил с мамой, которая, к слову, выбор сына не жаловала.
— Я хотела для своего сына умную девушку, — поделилась женщина, добавив, что Таня слишком молода.
Чтобы больше проводить времени вместе влюбленные переехали в небольшую квартиру на окраине города, но Никита стал все чаще выпивать с друзьями, что злило Таню. В один момент девушка вернулась к родителям и начала общаться в соцсетях с 25-летним мужчиной, который ей казался намного серьезнее и заботливее бывшего парня. В это время девушка узнала, что беременна. Она решила дать экс-бойфренду второй шанс и вскоре рассказала, что ждет ребенка. Но скандалы не прекратились. Будущая мамочка вновь разорвала отношения и возобновила переписку и встречи с прежним ухажером. Узнав о сопернике, Никита решил вернуть любимую во что бы то ни стало: нашел незнакомца и раскрыл тайну о положении Тани. Тот впал в ярость и потерял к девушке интерес.
Таня и Никита помирились и поделились радостными новостями с родителями. Во время планового УЗИ пара узнала, что у них родится дочь. Однако мама Никиты предупредила, что не желает помогать молодым материально. Парень нашел новую работу, сделал любимой предложение и поддерживал ее во время партнерских родов. На свет появилась здоровая малышка.
В итоговом интервью Таня призвала девушек не бояться трудностей:
— Вы справитесь со всем, если захотите. Никого не слушайте!
В соцсетях Таня из Читы завела блог. Пока в нем всего 10 публикаций и чуть больше 360 подписчиков. В аккаунте она представляется как «рыжая mommy».
«Расскажу, как справляюсь с материнством и покоряю эту жизнь», — обещает фолловерам девушка.
В одном из постов она поделилась признанием:
«До замужества я была очень рисковой. И в огонь, и в воду, не думая о себе и какие могут быть последствия. Но с появлением моей малышки я начала понимать, что нужно быть осторожнее, и сначала думать, а потом делать. Ведь, если со мной что-то случится, как будет этот маленький кулечек без меня? После этих мыслей я стала ответственнее».
Утром, за несколько часов до премьеры, Таня записала для подписчиков несколько новых видео:
«Наконец-то наступил этот долгожданный день. День, когда выходит мой выпуск. Честно признаюсь, я немного даже боюсь. Ну, ничего, будем ждать нашего папу с работы и будем смотреть… Некоторые уже успели посмотреть выпуск. Это мой родной город — Чита. Некоторые даже начали сливать».
Сегодня молодой маме из Читы 18 лет. Ее дочери — несколько месяцев. В разговоре с Chita.ru мать девушки рассказала о том, как сложилась судьба Тани после шоу «Мама в 16»:
«Танюшка живет хорошо. Она учится заочно в Забайкальском институте предпринимательства на юриста. Перешла на третий курс. Сейчас они с мужем переехали в Белгородскую область, 180 километров от Белгорода. Им там очень понравилось, муж работает. Сняли однокомнатную квартиру с очень хорошим ремонтом. Хочет перевестись в другой институт, чтобы не ездить на сессию в Читу».
В своем блоге героиня реалити информацию о переезде подтвердила, но поделилась актуальными новостями из личной жизни:
«Для многих не секрет, что мы с мужем переехали в другой город. Там не получилось, и мы переехали в Московскую область. Очень одиноко. Не с кем погулять. И ты сидишь одна в четырех стенах с ребенком, а муж приходит поздно домой. Надеюсь, это будет недолго, и у меня появятся друзья».
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как сложилась судьба героини программы «Беременна в 16» Лиды из Иркутска. Историю юной мамы в 2019 году узнала вся страна. Однако в последние годы сибирячка отказывается от общения с журналистами. Сегодня она растит двоих сыновей.