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В Калининграде открыли три новых «Кванториума»

Детские технопарки появились в гимназии № 22, лицее № 23 и кадетском корпусе имени Андрея Первозванного.

Источник: Правительство Калининградской области

В гимназии № 22, лицее № 23 и кадетском корпусе имени Андрея Первозванного заработали детские технопарки «Кванториум». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

В каждой точке будут работать современные направления: робототехника, беспилотная летательная аппаратура, хим-биолаборатория, физическая лаборатория и пространство для проектной деятельности.

Особое внимание уделяют судостроительному, космическому, железнодорожному профилям, медицинскому предпрофессиональному образованию.

В минобре отметили, что технопарки доступны и для детей из других школ. В новом учебном году около 5 тысяч ребят смогут воспользоваться этими программами.

Детские технопарки создаются в школах региона с 2019 года — эта история реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» президентского нацпроекта «Образование».

образование