В Калининграде открыли три новых «Кванториума»

В гимназии № 22, лицее № 23 и кадетском корпусе имени Андрея Первозванного заработали детские технопарки «Кванториум». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
В каждой точке будут работать современные направления: робототехника, беспилотная летательная аппаратура, хим-биолаборатория, физическая лаборатория и пространство для проектной деятельности.
Особое внимание уделяют судостроительному, космическому, железнодорожному профилям, медицинскому предпрофессиональному образованию.
В минобре отметили, что технопарки доступны и для детей из других школ. В новом учебном году около 5 тысяч ребят смогут воспользоваться этими программами.
Детские технопарки создаются в школах региона с 2019 года — эта история реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» президентского нацпроекта «Образование».