На линию Калининград — Санкт-Петербург выпускают третий «антисанкционный» сухогруз

В конце 2022-го власти одобрили льготные кредиты трём организациям на закупку судов для перевозок в Калининградскую область. Средства получили компании «Лео Логистик», «Морская линия» и «Калининградское морское пароходство». Все они стали резидентами ОЭЗ и заявили о планах вложить в проекты по 300 миллионов рублей.