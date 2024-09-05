На линию Калининград — Санкт-Петербург выпускают третий «антисанкционный» сухогруз. Судно «Светлогорск» приобрела компания «Лео Логистик». Об этом сообщил глава центра «Мой бизнес» Кирилл Лило на своей странице «ВКонтакте».
Судно приобретено за счёт средств льготного займа. Ранее оно называлось PACIFIC, после прибытия в мае в Калининград переименовано в «Светлогорск». Это судно приобрела компания «Лео Логистик» по льготной программе поддержки бизнеса «Инвест 5,5», — сообщил Лило.
На маршруте Калининград — Санкт-Петербург уже работают два похожих судна для перевозок генеральных грузов и контейнеров — «Зеленоградск» и «Янтарный». Их запустили в 2023 году.
В конце 2022-го власти одобрили льготные кредиты трём организациям на закупку судов для перевозок в Калининградскую область. Средства получили компании «Лео Логистик», «Морская линия» и «Калининградское морское пароходство». Все они стали резидентами ОЭЗ и заявили о планах вложить в проекты по 300 миллионов рублей.