В Ростове ребенок получил необходимые лекарства после вмешательства прокуратуры

Согласно опубликованной информации, 9-летний мальчик страдает редким заболеванием. Врачи рекомендовали ему дорогостоящий препарат. Однако длительное время ребенку не предоставили медикаменты. Прокуратура провела проверку и направила иск в суд об обязании министерства здравоохранения Ростовской области обеспечить ребенка жизненно важным лекарством.