В Ростове ребенок получил необходимые лекарства после вмешательства прокуратуры

В Ростове мальчик получил необходимые лекарства после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональном ведомстве 4 сентября.
Согласно опубликованной информации, 9-летний мальчик страдает редким заболеванием. Врачи рекомендовали ему дорогостоящий препарат. Однако длительное время ребенку не предоставили медикаменты. Прокуратура провела проверку и направила иск в суд об обязании министерства здравоохранения Ростовской области обеспечить ребенка жизненно важным лекарством.
— Исковые требования удовлетворены. Исполнение решения на контроле прокуратуры, — говорится в сообщении.