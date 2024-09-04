«По сборам в кино мы вернулись в доковидные годы»

Большинство фильмов в российских кинотеатрах — 82% — отечественные. Еще два года назад их доля была меньше трети, но после начала СВО и санкций отрасли нужно было восстановиться. Продюсеры и режиссеры справились с задачей и вернули выручку к допандемийным цифрам, рассказала «Известиям» министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Восточного экономического форума. О том, как себя чувствует российское кино и в целом российская культура, в какие страны ездят на гастроли артисты и почему их не удалось «отменить» — в материале «Известий».
— Ольга Борисовна, стоит ли бояться в нашей стране территориальных различий или культура объединяет?
— Бояться не стоит, а работать с этим нужно. Я как раз приехала с открытия потрясающей выставки федерального Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева во Владивостоке. Это совместная экспозиция с Музеями Московского Кремля: «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства». Невероятные рассказы о бытие, радостях и трудных моментах жизни наших последних государей-императоров Александра III и Николая II, об их семьях, праздниках, важнейших событиях — и всё на примере уникальных ювелирных артефактов, которые нам достались благодаря команде Музеев Московского Кремля.
Еще я была в филиале Центральной музыкальной школы на острове Русский, где дети учатся у ребят, которые совсем недавно окончили Московскую консерваторию. То же самое — филиал Московской государственной академии хореографии. Мы все связаны общим кодом, общей любовью к истории искусств, живописи, кино.
— А филиал чего из Дальнего Востока мог бы открыться в Москве? Чтобы не было ощущения, что всё самое интересное — в столице.
— Это уже не совсем справедливо. Например, в Москве у Министерства культуры нет такой выдающейся стройки, как во Владивостоке. Для РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств — Ред.) здесь создается невероятная инфраструктура, замечательные общежития. И сюда со всей страны приезжают преподавать молодые специалисты, готовые делиться опытом.
Я сегодня встречалась с директором филиала Третьяковской галереи — это потрясающий молодой специалист из Ханты-Мансийска. Он так ярко проявил себя в югорском Музее природы и человека, что мы пригласили его во Владивосток. И это создает атмосферу общего культурного процесса.
— Если говорить о нацпроектах Минкультуры, довольны ли вы тем, что сделано?
— Нам важно, что все, что выделило государство, вложено в проекты. Это 3 тыс. новых и отремонтированных объектов инфраструктуры, 7 тыс. организаций, которые получили свежие музыкальные инструменты, мультимедийные комплексы и так далее. Цифры кажутся большими, но это только начало пути. Когда у тебя в хозяйстве 42 тыс. библиотек, ты понимаешь, что путь огромный.
Если говорить про запад и восток, то мне в принципе не хотелось бы такого отношения к нашей общей стране. Строчки нацпроекта «Культура» работают в каждом из 89 регионов страны.
— То есть, в хорошем смысле, вы не насытились?
— Мы голодные и амбициозные!
— Одна из важных историй в культуре — кино. Что с ним сейчас происходит?
— До начала СВО российских кинотеатров с годами становилось всё больше и больше, но мы и сейчас фиксируем рост — примерно на 200−250 кинотеатров. То есть их количество не просто не падает, а еще и растет. И не только за счет нацпроекта — в них вкладываются крупнейшие инвесторы.
Отчалил Голливуд, а до этого 70−75% проката занимали американские фильмы. За оставшиеся 30% бились российские кинематографисты. Европейцев можно и не считать — они фактически были статистической погрешностью. Теперь 82% — отечественные ленты, и по сборам мы вернулись в доковидные годы. Условно, фиксировали по выручке 40 млрд рублей в 2021 году, а в 2023-м — 39 млрд. И наши картины стали драйверами проката. Сами прокатчики начали относиться к ним по-другому.
— Их и снимать стали лучше.
— Но представляете, какой это был вызов для отрасли? Ведь кино требовалось срочно. За все время существования российского кинематографа в новейшей истории у нас появилось около 30 фильмов, собравших в прокате больше миллиарда рублей, и семь из них — в этом году.
— А в следующем чего ждете?
— Мы, как люди, связанные с искусством, патологически суеверны. Я жду от кино не столько огромных сборов, сколько количества желающих пойти на российские фильмы. Это целиком зависит от отрасли. Нужно развивать инфраструктуру и снимать картины, которые привлекут в кинотеатр всех и в разных ситуациях: например, кто-то хочет сводить девушку на свидание, а кто-то — позвать бабушку и дедушку в выходные, и чтобы они были довольны.
— Есть премьеры, которые вы ждете лично?
— Да, но называть не буду — я все-таки субъективна.
Знаете, пять лет назад, когда мы разговаривали с нашими продюсерами, они прямо говорили: «Детское кино не будет существовать в России никогда, забудьте про это». А теперь соревнуются: мол, давайте снимем «Волшебника Изумрудного города», давайте сделаем про Доктора Айболита и Мэри Поппинс, и так далее.
— «Королевство кривых зеркал» …
— Абсолютно верно! Я с детства обожала «Королевство кривых зеркал» — и книжку, и потрясающий советский фильм. Мой внутренний ребенок даже говорит: «И что, вы не собираетесь испортить мое представление об этой истории?» Потому что после советских артистов, конечно, сложно представить себе других.
Но важнее, как радуются все поколения зрителей, которые любят современных актеров и думают, каким котом Базилио будет Александр Петров, какой лисой Алисой — Виктория Исакова или каким Карабасом-Барабасом — Федор Бондарчук. И это тоже вызов для продюсерской компании.
— Сейчас появляется много киноконцернов, мы видим в том числе феномен якутского кинематографа. Как вы думаете, мы можем оказаться в ситуации, когда есть крупнейшие игроки, а региональные остаются на обочине и снимают некое «авторское кино»?
— Я всегда возражаю, когда говорят, что все кино снимается только в Москве и Петербурге. Но если сравнивать с другими странами, разве там нет крупных кинематографических агломераций? Болливуд в Индии, Лос-Анджелес и Голливуд в США.
Однако если перечислить наших продюсеров, сценаристов и режиссеров, то мы увидим талантливейших уроженцев Свердловска и уже Екатеринбурга, совершенно фантастических людей из Новосибирска, с Дальнего Востока и так далее.
— В Екатеринбурге, опять же, сейчас возрождают свой бренд…
— Безусловно. Если говорить о Свердловской киностудии и наших форпостах киноискусства в разных регионах, то это не просто сданные в аренду павильоны — ничего подобного! Свои фестивали, образовательные курсы, активности для молодежи, кружки для талантливых и креативных ребят, обсуждение проблем отрасли и прочее.
Плюс сейчас снимаются сериалы в большом количестве регионов, в том числе на Дальнем Востоке, — блокбастер «Арсеньев» с Евгением Мироновым в главной роли. Дальний Восток активно участвует в проекте как по локациям, так и экономически.
В Перми у нас потрясающе работает кинокомиссия. Екатеринбург, Калининград — родина отечественного рибейта (компенсаций кинокомпаниям части их затрат на съемки из местного бюджета — Ред.). В Нижнем Новгороде, в Туле сейчас снимают кино. Мы дружим с регионами и очень ценим поддержку губернаторов, но при этом требуем от них в том числе финансового включения. Как только глава принимает решение выделить средства на кинематограф — предложение уже готово, и мы его поддерживаем.
— Вузов и школ хватает? Или все упирается во ВГИК?
— Есть еще Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.
— Этого достаточно?
— Не думаю. Очень важно, что мы вернули бесплатное второе высшее образование в сфере культуры. Мы же помним, что Георгий Данелия был архитектором и бесплатно отучился на Высших режиссерских курсах. То есть он получил второе высшее будучи уже состоявшимся, умным, наполненным художником и создал то, чем мы сейчас так дорожим.
К нам приходят молодые ребята, горячие, яркие, и у них есть возможность дополнительного образования. Помните, когда умирал отечественный кинематограф, сколько грустных вгиковских операторов пришло на телевидение в новости? А сейчас обратная история: ребята, которые стоят за камерами, в какой-то момент могут сказать: «А зачем нам снимать эти двоих, пойдемте делать блокбастер».
— Сейчас ситуация с российским кино несравненно лучше. Но что насчет международного сотрудничества и внешних связей?
— Совсем скоро, 11 сентября, начнется Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Он пройдет в десятый раз, и в этом году будут участвовать порядка 70 стран. Планируют приехать более 30 моих коллег — министров культуры. Еще ведется пригласительная кампания, поэтому я пока аккуратна в прогнозах, но мы точно знаем, кто и как хочет с нами работать.
Это в том числе представители недружественных стран. Они не собираются обрывать горизонтальную связь между нами, самую важную в культуре.
— Если говорить о молодежи, то у меня часто возникает ощущение, что мы как будто остались в стороне или нас отменили.
— С первых дней возникновения термина «культура отмены» и с начала специальной военной операции для нас было важно, что мы никогда никого не отменяли. Россия открыта в своих международных конкурсах: лауреатами становятся дети из Великобритании, Италии, Южной Кореи и так далее, вне зависимости от риторики руководства их стран. Если человек приехал на конкурс Чайковского, нужно дать ему шанс. Вы знаете, как мы болели за японцев? У ребят сдали нервы, но они точно знали, что не одержали победу не потому что японцы, а потому что переволновались. Надо переподготовиться и приехать еще раз.
— Появляются ли какие-то предложения из-за рубежа для наших артистов, художников, музыкантов?
— Посмотрите гастрольный график Ильдара Абдразакова, его выступления. Недавно прима Большого театра Мария Александрова вернулась из Японии и после этого тура возглавила Академию хореографии в Севастополе. Примеров достаточно. Поверьте, мы прекрасно знаем, кто сейчас выступает на сцене театра «Ла Скала», сколько там наших соотечественников. Не хочу говорить, чтобы не мешать талантливым продюсерам от культуры, которые бьются там за возможность поставить Прокофьева или Чайковского.
Но если говорить о международном сотрудничестве, у нас открыто общение с Китаем и Индией, странами СНГ и Персидского залива. «Русские сезоны» сейчас заканчиваются абсолютно триумфально в Бразилии, прошли великолепные мастер-классы, гастроли и выступления у Николая Цискаридзе и Ильдара Абдразакова. Наши национальные коллективы посетили Рио-де-Жанейро и другие бразильские города.
В следующем году будут Бахрейн и Оман. Мы туда ездили и знаем инфраструктуру. В Королевской опере Маската нас ждут, и это тоже очень важно. А еще, знаете, что самое удивительное? Там уже состоялись первые гастроли Валерия Гергиева вместе с Большим театром. Он привозил гастроли в Оман, и половина зрителей приехала из Европы, чтобы на него посмотреть.
То есть за этими процессами следят. Трансляции Конкурса Чайковского собрали более 50 млн просмотров. Все смотрят на талантливых артистов, и мы нашу культуру очень бережем.