«По сборам в кино мы вернулись в доковидные годы»

Большинство фильмов в российских кинотеатрах — 82% — отечественные. Еще два года назад их доля была меньше трети, но после начала СВО и санкций отрасли нужно было восстановиться. Продюсеры и режиссеры справились с задачей и вернули выручку к допандемийным цифрам, рассказала «Известиям» министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Восточного экономического форума. О том, как себя чувствует российское кино и в целом российская культура, в какие страны ездят на гастроли артисты и почему их не удалось «отменить» — в материале «Известий».