Ростовский аэропорт «Платов» попал в санкционный список Украины

В документах сказано, что всем перечисленным в списке запрещено выводить активы из Украины, если таковые имеются, осуществлять полеты, перевозки и транзит ресурсов на территории страны, входить в ее воздушное пространство и приземляться. Санкции будут действовать в ближайшие 10 лет.