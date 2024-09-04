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Ростовский аэропорт «Платов» попал в санкционный список Украины

Аэропорт «Платов» оказался в санкционном списке Украины.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский аэропорт «Платов» попал в санкционный список Украины. Информация об этом опубликована на сайте президента сопредельного государства.

Речь идет об АО «Ростоваэроинвест», зарегистрированным в станице Грушевской Аксайского района. Именно там находится донская авиагавань.

Всего в список попали более 70 юридических организаций и примерно столько же — физлиц, связанных с деятельностью авиакомпаний. В их числе практичкски все хабы России, даже закрытые с начала проведения СВО.

В документах сказано, что всем перечисленным в списке запрещено выводить активы из Украины, если таковые имеются, осуществлять полеты, перевозки и транзит ресурсов на территории страны, входить в ее воздушное пространство и приземляться. Санкции будут действовать в ближайшие 10 лет.