Ростовский аэропорт «Платов» попал в санкционный список Украины. Информация об этом опубликована на сайте президента сопредельного государства.
Речь идет об АО «Ростоваэроинвест», зарегистрированным в станице Грушевской Аксайского района. Именно там находится донская авиагавань.
Всего в список попали более 70 юридических организаций и примерно столько же — физлиц, связанных с деятельностью авиакомпаний. В их числе практичкски все хабы России, даже закрытые с начала проведения СВО.
В документах сказано, что всем перечисленным в списке запрещено выводить активы из Украины, если таковые имеются, осуществлять полеты, перевозки и транзит ресурсов на территории страны, входить в ее воздушное пространство и приземляться. Санкции будут действовать в ближайшие 10 лет.