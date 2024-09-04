Хозяйку нелегального пансионата в Казани задержали

«На той неделе у нас одна жительница сходила и новые вещи отдала этим пенсионерам, видимо, там их совсем не смотрели и относились халатно. Дом там небольшой, и как умещались 20 человек — это тоже загадка. Пенсионеры на улице не гуляли и, видимо, им не разрешали, чтобы они выходили за территорию дома», — добавил Ильнар.