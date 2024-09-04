Заподозренного в шпионаже на РФ кита Хвальдимира могли застрелить

С тех пор Хвальдимир регулярно появлялся в норвежских водах, а в 2023 году даже заплывал в Швецию. При этом перемещения белухи, которые обычно встречаются в Арктике, на юг вызывали беспокойства у исследователей. Они предполагали, что кит, возможно, ищет себе пару или пытается добыть еду. Вместе с тем ученые боялись, что в южных водах животное может подстерегать опасность, так там обычно более многолюдно.