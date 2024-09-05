Культурная неделя: выбор «Известий»

12 лет Хелена прожила в лесу в полной изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы по прозвищу Болотный Царь. И лишь когда его упрятали за решетку, девочка обрела свободу и возможность жить нормальной жизнью. У нее появилась семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и теперь она должна помочь полиции поймать легендарного преступника. Для этого ей придется использовать все навыки, которым обучил ее жестокий отец.