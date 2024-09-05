Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Комбинация» 16+
Режиссер: Никита Власов. В ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин.
Драмеди о легендарной группе 1990-х «Комбинация». Сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Алену Апину, Татьяну Иванову, и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.
С 6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink.
«Дочь болотного царя» 18+
Режиссер: Нил Бергер. В ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус, Гаррет Хедлунд, Джои Карсон.
12 лет Хелена прожила в лесу в полной изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы по прозвищу Болотный Царь. И лишь когда его упрятали за решетку, девочка обрела свободу и возможность жить нормальной жизнью. У нее появилась семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и теперь она должна помочь полиции поймать легендарного преступника. Для этого ей придется использовать все навыки, которым обучил ее жестокий отец.
9 сентября, 20:00, РЕН ТВ.
«Обе две» 12+
Режиссер: Владимир Котт. В ролях: Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный.
Дерзкая 14-летняя Глаша живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной Глаше. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих.
С 5 сентября в прокате.
«Затерянные» 16+
Режиссер: Роман Каримов. В ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьёва, Артём Цуканов.
Мистический триллер. Четверо коллег поехали в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение. Но на обратном пути всё идет не по плану: герои оказываются без денег и связи в таинственном маленьком городке. Между ними и возвращением домой возникает всё больше препятствий. Что же их сдерживает: неудачное стечение обстоятельств или сам город?
С 5 сентября в прокате.
«Одним днем» 16+
Режиссер: Стас Иванов. В ролях: Антон Васильев, Елизавета Струнина, Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба, Юлия Башорина.
Семён живет в Москве. У него есть семья и небольшой бизнес. Спустя 20 лет Семен возвращается в родной город Буй, чтобы навестить больного отца. Там он узнает, что его бывшая девушка Лена трагически погибла. Семён отправляется в дом умершей подруги и обнаруживает там притон. В попытке разогнать сомнительную компанию он знакомится с дочерью Лены, Майей. От юной неблагополучной девушки он узнает, что Лена очень тосковала по Семёну. Герой хочет искупить вину перед Леной и помочь Майе.
С 9 сентября в онлайн-кинотеатре KION.
«Не одна дома» 6+
Режиссер: Василий Свиридов. В ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян (DAVA), Равшана Куркова, Юлианна Михневич, Алексей Маклаков, Александр Головин, Дмитрий Калихов.
Родители пятиклассницы Маши внезапно уезжают в командировку на несколько дней. Чтобы дочь не сидела дома без присмотра взрослых, для нее нанимают няню. Вот только женщина оказывается совсем не той, за кого себя выдает, и затевает преступный план. Теперь Маше придется пойти на любые меры, чтобы вывести ее на чистую воду.
С 5 сентября в онлайн-кинотеатре «Иви».
«Логово» 18+
Режиссер: Нил Маршалл. В ролях: Шарлотта Кирк, Джонатан Ховард, Джейми Бамбер, Леон Окенден, Трой Александр, Чезаре Таурази.
Всероссийская премьера хоррора «Логово». Сбитый пилот-лейтенант Кейт Синклер находит убежище в заброшенном подземном бункере, где пробуждается смертоносное биологическое оружие, созданное существом — наполовину человеком, наполовину инопланетянином. Отряд военных пытается выжить в борьбе с жуткими монстрами в Афганистане.
6 сентября, РЕН ТВ.
«Спящая красавица» 12+
Хореография: Мариус Петипа, Юрий Григорович. В ролях: Елизавета Кокорева, Артем Овчаренко, Анастасия Меськова, Денис Савин, Александр Лопаревич, Игорь Цвирко, Арина Денисова, Дмитрий Выскубенко.
Премьера балета. Во дворце короля Флорестана XIV празднуют рождение дочери — принцессы Авроры. Церемониймейстер Каталабют проверяет списки приглашенных. Среди придворных и приехавших с поздравлениями гостей появляются Фея Сирени и феи Добра. Они подносят новорожденной дары, наделяя Аврору самыми прекрасными человеческими качествами. Появление со свитой могущественной злой Феи Карабос пугает гостей. Ее забыли позвать на церемонию. В ярости Карабос предсказывает юной Авроре смерть от укола вязальной спицей.
7 сентября, 19:00, 8 сентября, 12:00, 19:00, Большой театр.
ГАБТ откроет сезон балетом Петра Чайковского.
«Лебединое озеро» 6+
Хореограф: Андрей Петров. В ролях: Олеся Росланова, Даниил Росланов, Ксения Хабинец, Эдгар Егиазарян.
«Лебединое озеро» Петра Чайковского — самый знаменитый балет в мире, истинный символ русской сцены. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. Андрей Петров сохранил классическую редакцию балета, созданную великими русскими хореографами Мариусом Петипа, Львом Ивановым, Александром Горским, дополнив и связав воедино некоторые разрозненные фрагменты во имя целостности спектакля, а также заново поставив новую хореографию 4-й картины балета. Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей».
7 сентября, 19:00, Кремлевский дворец.
«Мечтатели» 0+
Режиссер: Наталья Рослан. В ролях: Юрьев Антон, Дёров Антон, Салес Эмиль, Рассомахина Ксения, Градусов Евгений, Данько Никита, Вальц Андрей, Демкив Денис, Петросян Георгий.
Премьера. Семейный шоу-мюзикл «Мечтатели» с уникальными декорациями-трансформерами, современными видеоинсталляциями, полетами над зрительным залом и головокружительными цирковыми трюками. Герои шоу — дети и взрослые, в жизни которых наступает переломный момент. Они встают перед выбором: оставаться верным своей мечте или жить размеренной скучной жизнью. Герои совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и, штурмуя вечные вопросы, осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опасностью. Это шоу про ребенка-мечтателя, который живет внутри каждого из нас.
С 5 сентября до 13 октября, «Вегас Сити Холл».
«Повести Пушкина» 16+
Режиссер: Анатолий Шульев. В ролях: Валерий Ушаков, Александр Рыщенков, Юрий Шлыков, Константин Белошапка, Анна Чумак, Полина Бондарь, Анна Антонова.
Театр Вахтангова открывает сезон премьерным спектаклем. 1830-й год. В Болдино, в уединении Александр Сергеевич Пушкин пишет свое первое завершенное прозаическое произведение — знаменитые «Повести Белкина». Всю жизнь обращавший внимание на знаки судьбы, поэт как будто подводит своеобразные итоги прошлого и думает о будущем. Герои его историй любят, страдают, играют роли, блуждают в метели, стреляются на дуэлях, гонятся за похищенной дочерью, ищут счастье, но в конце концов всё в их жизнях меняет Случай.
11 сентября, 19:00, Театр Вахтангова.
«Карлик Нос» 6+
Режиссер: Борис Мильграм. В ролях: Марат Мударисов, Максим Марчуков, Анна Огорельцева, Ольга Пудова, Александр Гончарук, Дмитрий Васёв, Альберт Макаров, Олег Выходов.
Восьмикратный номинант премии «Золотая Маска» и одна из самых успешных музыкальных постановок пермского Театра-Театра. Это поучительная история по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, которому предстоит понять, что внутренний мир важнее внешности, а дружба и взаимопомощь спасут в любой беде. Он повстречает злую ведьму и столкнется с ее чарами, от которых ему нужно будет избавиться. Партнером гастрольного тура стала Яндекс Афиша.
6 сентября, 19:00,
«Мой первый бизнес» 5+
Режиссер: Иван Пачин. В ролях: Дарья Затеева, Диана Морозова, Татьяна Курьянова.
Спектакль по книге Наталии Перевезенцевой. Создатели обещают, что постановка поможет детям лучше разобраться в мире финансовой грамотности. В яркой игровой форме юные зрители познакомятся с понятиями «прибыль», «расходы», «добавленная стоимость», «стартап». При этом деловая составляющая не лишает эту историю атмосферы праздника и веры в сказку.
7 сентября, 13:30, 15.30, 8 сентября, 13.30, РАМТ, Черная комната.
«Я — Майя» 16+
Режиссер: Игорь Скрипко. В ролях: Кристина Айвазовская, Ксения Некрасова, Алиса Тарасенко, Ирина Шкэбара, Екатерина Васильева, Ирина Уханова, Игорь Скрипко, Никита Сюсюкин, Наталья Корецкая, Вадим Пожарский.
Спектакль создан по оригинальной пьесе Марка Розовского и посвящен великой балерине Майе Плисецкой. В мире искусства всегда есть место большим деньгам и амбициям. Карьера главной героини, несмотря на ее талант и усилия, оказывается в центре страстей и интриг, которые далеки от искусства.
6, 11 сентября, 19:00, театр «У Никитских ворот», Новая сцена.
«Лучший город Земли» 3+
В День города Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» представит праздничную программу. Более 60 музыкантов оркестра выступят на площадке на открытом воздухе, чтобы подарить зрителям праздничное настроение в день рождения любимого города. Солисты Дмитрий Ермак, Арсен Мукенди, Эдвард Хачарян и Алексей Шапошников споют любимые песни о нашей столице: «Лучший город Земли», «Моя Москва», «Дорогая моя столица», «Московские окна» и многие другие. Вход свободный.
7 сентября, 18:00, парк «Яуза», «Певческое поле».
Посвящение великому дуэту. Давид Ойстрах — Лев Оборин 6+
Дуэт Давид Ойстрах — Лев Оборин был едва ли не самым выдающимся из подобных содружеств выдающихся музыкантов не только в нашей стране, но и в мире. Два великих музыканта, обладатели столь ярких, индивидуальных дарований сумели создать один из лучших в истории музыкального исполнительства ансамблей. Программу-посвящение представят триумфаторы Международного конкурса имени Чайковского — обладатель Второй премии и Серебряной медали в номинации «скрипка» Равиль Ислямов, а также победитель и обладатель Золотой медали в номинации «фортепиано» Сергей Давыдченко.
11 сентября, 19:00, Малый зал Московской консерватории.
«От утопии к театру» 6+
Выставка посвящена 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. Бахрушинский театральный музей предоставил для экспозиции предметы из своей уникальной коллекции Государственного театра имени Вс. Мейерхольда (ГосТИМ). Выставка затрагивает период творчества режиссера, во время которого он создал постановки, которые принято считать конструктивистскими, — «Великодушный рогоносец», «Лес», «Смерть Тарелкина», «Земля дыбом» и «Даешь Европу». В экспозиции можно будет увидеть эскизы таких выдающихся театральных художников, как Варвара Степанова и Илья Шлепянов, оригиналы фотографий спектаклей Всеволода Мейерхольда.
С 5 сентября, Центр «Зотов».
День города в Музее Победы 0+
В честь Дня города Музей Победы реконструирует будни столицы 1940-х годов. В праздничные выходные гости мемориального комплекса на Поклонной горе смогут погрузиться в атмосферу военной Москвы, узнать, какой была столица в годы Великой Отечественной, как защищали столицу ее жители и какие профессии были востребованы. Реконструкторы покажут, как работали медики в военном госпитале, что было у солдат в вещмешках, как ремонтировали обувь в мастерских и шили всё необходимое для фронта. Гости также смогут попробовать себя в роли саперов, кузнецов, связистов, парашютистов, а также сдать нормы ГТО, столь популярные в середине ХХ века.
7 и 8 сентября, Музей Победы.
«Сказы Урала. Павел Бажов» 0+
Выставка приурочена к 145-летию со дня рождения писателя-сказочника Павла Бажова. Выставка продемонстрирует обилие художественных трактовок произведений Бажова в театральном искусстве ХХ — начала XXI веков: в балете, опере, оперетте, драме, театре кукол. Среди ценнейших экспонатов, предоставленных Бахрушинским музеем, пуанты великой балерины Аллы Осипенко. Их изготовили для партии Хозяйки Медной горы в первой постановке балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в 1957 году в Кировском театре в Ленинграде. Отдельный блок экспозиции составляют фотопортреты всех исполнительниц роли Хозяйки Медной горы. Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова и другие легенды балета запечатлены в сценах из спектаклей или в сценических образах на постановочных фото.
С 6 сентября, Театральный музей в Зарайске.
V Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация» 16+
За семь дней фестиваля будут показаны 13 спектаклей театров из Хакасии, республики Саха (Якутия), Адыгеи, Марий Эл, Дагестана, Башкортостана, Татарстана, Чеченской республики, из Оренбурга, а также из Южной Осетии. У зрителей будет уникальная возможность познакомиться с национальной драматургией народов России и ближнего зарубежья, посмотреть яркие интерпретации мировой и русской классики и современных авторов. В образовательной программе — мастер-классы, режиссерские лаборатории, круглые столы, творческие встречи. Организаторами фестиваля являются Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей РФ и Правительство Чеченской Республики.
С 8 до 14 сентября, Грозный.
II Международный фестиваль Московского цирка Никулина «Артист» 0+
В Москву возвращается настоящий праздник циркового искусства. В столицу приедут артисты из Чили, Германии, Узбекистана, Казахстана, Италии, Испании, Польши, Австрии, Хорватии, Венгрии, Бразилии, Аргентины, Китая, Монголии, Австралии и, конечно же, России. Победа в фестивале — победа для артистов, как для спортсмена — медаль Олимпиады. Члены жюри и почетные гости представители разных стран и лучших цирковых компаний со всего мира.
С 12 по 15 сентября, Московский цирк Никулина.
10-й Международный фестиваль документального кино Докер 16+
За 10 дней зрители увидят и обсудят вместе с авторами, психологами и журналистами 56 новых фильмов из 30 стран мира, большинство из которых будут показаны в России впервые. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2023 и 2024 годов, среди которых Кинофестиваль Сандэнс, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH: DOX в Копенгагене, Encounters в ЮАР, IDFA в Нидерландах и многие другие. Одновременно в этом году на фестивале будет представлено рекордное за все годы количество мировых и международных премьер. Лучшие фильмы «Докера 2024» также будут показаны в Санкт-Петербурге и Ярославле.
Мексиканский фестиваль Yauza Place x El Capulco 0.0 18+
Проститься с теплым сезоном гостям предложат с жаркими ритмами латиноамериканской музыки и мексиканским настроением. Их ждут атмосфера курорта, пляжные декорации и сеты от популярных диджеев. На сцену выйдут: Romey, Digital Ivan, Mark Schedrin, Nika Kubrak и группа «БАЗАР». На празднике будет работать зона стритфуда с закусками, вдохновленными латиноамериканской кухней и прохладительными напитками.
7 сентября, 18:00, Yauza Place.
Фестиваль искусств «ЦиркФест» 0+
Впервые в пространстве «Три вокзала. Депо» состоится фестиваль искусств для взрослых и детей, приуроченный ко Дню города. На два дня территория гастроквартала превратится в волшебный мир эквилибра, иллюзии, магии и ярких арт-перформансов. Гостей ждут шоу-программа, мастер-классы, паблик-токи, розыгрыши призов, море сладостей и гастрономия стран мира. Цирковое представление от Night Circus Show — это лучшие артисты столицы, музыкальное сопровождение электроакустического ансамбля из клавишных, электроскрипки и перкуссии Relax Orchestra.
С 7 по 8 сентября, «Три вокзала. Депо».