Недетская обида: семья девочки-квадробера требует извинений от Мии Бойки

«Увидел видео, в котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… и публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения и выбор, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой! Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — написал музыкант.