Недетская обида: семья девочки-квадробера требует извинений от Мии Бойки

Полиция проводит проверку после выступления певицы Mia Boyka в городе Надыме (ЯНАО). Как рассказала «Известиям» мама восьмилетней Мари-Анны, она написала заявление, обвинив звезду в публичном оскорблении ребенка во время концерта. Девочка оказалась на сцене в кошачьей маске, на что певица задала в микрофон вопрос: «Ты квадробер, не дай бог?» Это тренд, последователи которого подражают животным. Видео разлетелось в Сети и вызвало широкий резонанс. По словам мамы девочки, извинений от артистки они не получили, а ее директор попросил забрать заявление взамен на поездку в Москву, но мать девочки отказалась это делать. Подробнее — в материале «Известий».
Певица Mia Boyka (Мария Бойко) оказалась в центре скандала после выступления на Дне города в Надыме — местная жительница написала на нее заявление в полицию. Во время концерта на сцену вывели потерявшуюся восьмилетнюю девочку Мари-Анну. На ней была маска кошки, на что певица спросила: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай бог?» После того, как девочка сказала, что она квадробер, певица продолжила — поинтересовалась у публики, поддерживает ли кто-то еще этот новый тренд, и спросила у школьницы, зачем ей быть кошкой.
Видео попало в Сеть и вызвало широкий резонанс. Многие сочли, что знаменитость публично высмеяла увлечение ребенка, за что в соцсетях на нее обрушилась критика. Артистка молчать не стала. 2 сентября в Telegram-канале Мии Бойки появилось обращение к квадроберам и их родителям.
«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — сказано в посте.
На защиту ребенка встали публичные люди. Егор Крид опубликовал ролик, в котором сам надел маску кошки, и написал текст в поддержку Мари-Анны.
«Увидел видео, в котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… и публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения и выбор, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой! Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — написал музыкант.
Мама Мари-Анны Елена обратилась с заявлением в полицию, в котором попросила провести проверку по факту оскорбления ее дочери на массовом мероприятии.
— В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение, — сообщили «Известиям» в УМВД России по ЯНАО.
После того как об этом стало известно, по словам женщины, с ней связался директор певицы и попросил забрать заявление взамен на поездку в Москву.
— Извинений никаких не было. Они сказали: «Можете забрать заявление? А мы вас за это пригласим на два дня в Москву, и вы посмотрите, как работает цех. И мы всё утрясем, сделаем так, что всё утихнет». Я села, подумала — ну пойду я заберу заявление. А ведь сколько людей бьются третьи сутки. За что? Ей говорят: «Мия, попроси у ребенка прощения». Все! Но она продолжает. Мия через день выставляет пост: «Ха-ха, я создаю новое хобби — превратимся в камень». Продолжает эту тему троллить, — рассказала Елена «Известиям».
«Известия» отправили запрос директору певицы, но на момент публикации материала не получили ответ.
— Она повеселилась, поиздевалась над дитем, — считает Елена. — Я как раз подбежала, когда ее со сцены уводили, говорю: «Что слезы на щечках?» Она говорит: «Мия меня опозорила перед всеми. Зачем она так сделала?».
Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов в беседе с «Известиями» отметил, что если правоохранительные органы квалифицируют случившееся как оскорбление, то певице может грозить штраф.
— С одной стороны, оскорбление личности, в том числе в форме шутки, может быть квалифицировано как административное правонарушение по ст. 5.61 КоАП РФ с наложением штрафа в размере до 10 тыс. рублей, однако спорным можно назвать вопрос о том, было ли в действительности оскорбление в понимании закона в данном случае, — объяснил эксперт.
Широко о новом увлечении российских детей заговорили весной 2024 года, когда в социальных сетях стали появляться ролики, на которых преимущественно дети в масках кошек, собак, волков, лис и других животных имитируют их повадки — бег на четвереньках, прыжки, звуки.
Квадробика считается спортивным увлечением, потому что предполагает физическую нагрузку и определенное мастерство. Ее основоположником называют спринтера из Японии Кеничи Ито, который в 2008 году установил рекорд, пробежав на четвереньках стометровую дистанцию за 18,58 секунды. В 2015-м он сделал это на 15 с лишним секунд быстрее, прославился и собрал последователей.
Современные подростки на рекорды в этом смысле не претендуют, хотя соревнуются между собой в том, например, у кого больше прыжок в длину. Участники устраивают сходки, снимают ролики, в которых учат выполнять прыжки и делать маски. Некоторые придумывают своим персонажам истории.
Тренд вызвал много споров. В апреле 2024 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала сообщения подписчиков на эту тему. Противники жаловались на гавкающих и кусающихся квадроберов, последователи уверяли, что это исключительные случаи, а их занятие — неофициальный вид спорта, нечто вроде паркура. Отреагировала Екатерина Мизулина и на ситуацию в Надыме.
«Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру. Я готова оказать семье любую поддержку. В том числе взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется», — написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
Детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова отмечает: когда дети маленького возраста отыгрывают роль животного и при этом не проявляют повышенную агрессивность — это нормально.
— О проблемах можно задумываться, когда люди полностью отказываются от человеческого облика и переходят на то, чтобы питаться из тазиков, ходить в туалет исключительно в места для животных, вместо речи используют звуки, а на улице нападают на людей, то это патологическая часть. Она требует внимания психиатра, — сказала Наталья Наумова «Известиям».
Травмирует ли ситуация девочку, отмечает эксперт, зависит от ее восприятия и от того, как после отреагировали родители.
— Девочка пришла на концерт своей любимой певицы и потерялась — ребенок в тот момент уже находился в состоянии сильного стресса, когда ему была необходима поддержка. Она в этой ситуации чувствовала себя неловко, не знала, как реагировать. В этой ситуации важно было не уточнять некие нюансы, а найти родителей и передать девочку им. Конечно, это может спровоцировать травму, но всё зависит от того, как повели себя родители. То есть после того, как состоялась встреча девочки с семьей. Если они обняли свою дочку, сказали: «Ты наша самая лучшая, и мы так рады, что ты нашлась», — травматизации произойти не должно.
По словам мамы Мари-Анны, сейчас дочь чувствует себя лучше, в том числе благодаря поддержке окружающих, некоторые отправляют ей подарки. А 5 сентября они вместе прилетят в Москву по приглашению блогера Ани Ениной.