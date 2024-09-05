Потерял вес: сиквел «Джокера» получился беззубым, а не безумным

На Венецианском кинофестивале 4 сентября состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов «Джокер: Безумие на двоих» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Первая часть о предыстории суперзлодея, которая пять лет возглавляла топ самых кассовых фильмов с рейтингом R, также участвовала в основном конкурсе в Венеции. В 2019 году «Джокер» сенсационно покинул остров Лидо с главной наградой — «Золотым львом». Получится ли у Филлипса снова провернуть трюк пятилетней давности — вопрос спорный, мировые критики встретили картину без восторгов. «Известия» послушали, что о фильме на пресс-конференции рассказали его создатели, и почитали, что думает индустрия.
В 2019 году «Джокер» мощно прошелся по всему миру. Неожиданно для многих фестиваль класса А впервые выиграл кинокомикс об (анти)герое, про которого, казалось, уже давно всё известно. Успех в Венеции закрепился кассовыми сборами: до выхода летом 2024 года «Дэдпула и Росомахи» заработавший $1,074 млрд «Джокер» уверенно возглавлял топ кассовых фильмов с рейтингом R. Как эта схема сработала? Очевидного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Триллер о главном противнике Бэтмена не особо следовал канонам комикса и уж тем более получился не детским.
Затем «Джокер» ворвался за «Оскаром». С номинацией «Лучший фильм» случилась осечка, тогда чествовали корейских «Паразитов» и Пон Джун Хо. А с «Лучшей мужской ролью» сработало: Американская киноакадемия отметила работу Хоакина Феникса, чей Джокер теперь занимает почетное место возле предшественников Хита Леджера и Джека Николсона.
На вопрос о том, будет ли вторая часть, к гадалке не надо было ходить. Студия Warner Bros., у которой в последние годы успешных кинорелизов по комиксам DC можно пересчитать по пальцам, вряд ли бы упустила такую возможность, да еще и с self-made промо. Спустя пять лет представить сиквел в Венецию приехала практически та же команда, правда, теперь компанию Фениксу составила Леди Гага. В продолжении, чей жанр на удивление заявлен как мюзикл, певица появится в образе Харлин Квинзель из психиатрической клиники Аркхэм, куда в конце прошлого фильма поместили Джокера. Folie à deux (оригинальное название сиквела) — медицинский термин, обозначающий бредовое расстройство, передающееся от одного человека к другому. Возлюбленная Джокера станет его напарницей, более известной как Харли Квинн.
«Вернувшись сюда с этим фильмом спустя пять лет, ощущение, что так и должно было быть. То, как здесь отнеслись к первой части, было чудесно. Тогда мы не рассчитывали на особый успех, но надеялись на него. Сейчас ожидания повыше, давление тоже, поэтому мы больше нервничаем», — рассказал Филлипс на пресс-конференции перед премьерой.
Помните ту самую разлетевшуюся на сотни мемов сцену на лестнице, где уже загримированный в Джокера Артур Флек танцует под Rock and Roll Part 2 Гари Глиттера? Именно после нее, как рассказал Филлипс, создатели и задумались о том, что «Джокер» неплохо бы вписался в самый нетипичный для кинокомикса жанр мюзикла.
«Музыка вообще была его важной частью. Здесь она стала еще важнее, поэтому мы и решили позвать Леди Гагу. А насчет выбора музыки — он был заложен еще в сценарии. Это точно должны были быть песни, которые он [Джокер] слушал в детстве с мамой», — сказал он.
Вдогонку Хоакину Фениксу приснился сон. Пророческий, потому что в нем он пел песни в образе Джокера. «Я позвонил Тодду и пересказал этот сон. Мы тогда решили, что из этого ничего не выйдет, а потом он придумал из этого кино», — добавил актер.
Для своего персонажа Феникс составил классический плейлист: Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис — младший и другие легенды эстрады 1950-х годов. Именно эти песни, по мнению актера, нравятся его Джокеру и стали его способом самовыражения. Но сам Хоакин Феникс в мюзикле не поет.
«Мы пытались подражать их звучанию, сделать свою интерпретацию их хитов для этого героя. Стефани (настоящее имя Леди Гаги. — “Известия”) сразу спросила, будем ли мы петь вживую. Я сказал, что не буду, но если она хочет, то пожалуйста. Но мы работали с живым музыкантом, а не с фонограммой. На съемочной площадке был пианист, это был будоражащий опыт», — признался исполнитель главной роли.
Еще во время съемок первого «Джокера» Хоакин Феникс напугал поклонников рассказом, что для этой роли он похудел на 52 кг. Впоследствии он много жалел о своем откровении, потому что даже на прошедшей пресс-конференции вопрос о «диете Джокера» и сколько килограммов актер потерял в этот раз, звучал неоднократно. Феникс лишь поделился, что для сиквела диету пришлось кардинально пересмотреть. Самым сложным для артиста стали танцы.
«Мы тренировались несколько месяцев. Вообще-то мне уже 49 лет, больше так стараться и изматывать я себя уже не буду. Я точно не знаю, насколько я похудел. Вообще, жалею, что говорил про это во время съемок первого фильма. Как будто ты хвастаешься, сколько веса ты сбросил. В итоге я просто был зол на себя, что раздул из этого историю. Так что в этот раз я не стану так делать. 47 фунтов. Нет, я шучу. Правда, не знаю», — добавил Феникс.
Также деликатно артист уклонился и от просьбы прокомментировать свой уход из фильма режиссера Тодда Хейнса за пять дней до старта съемок. Феникс должен был не только сыграть одну из главных ролей в картине, но и участвовал в создании ее сценария. Производство безымянного фильма пока что приостановили.
На момент написания текста оценка нового «Джокера» на сайте Metacritic — 52 из 100. Она получена на основе 19 рецензий критиков. Сиквел получил смешанные отзывы, индустрия отмечает работу Хоакина Феникса, Леди Гаги, а также Брэндана Глисона, словно рожденного для ролей тюремных надзирателей, но ругает за чрезмерную осторожность в попытке избежать назревания любого скандала. Филлипс, отмечает мировая пресса, будто бы старательно не дает никаких комментариев.
«Что миру сейчас нужно — это любовь. И, возможно, именно это в конечном итоге пытается сказать Филлипс (с его соавтором Скоттом Сильвером), поскольку эта встреча умов Артура (Хоакин Феникс) и Ли (Леди Гага) действительно стала странной историей любви в мире, теряющем контроль», — пишет обозреватель Deadline Пит Хаммонд.
Оуэн Глейберман из Variety назвал «Безумие на двоих» довольно неуклюжим и приземленным музыкальным сиквелом. Критик отметил смелую концепцию фильма, которая на стадии исполнения растеряла свой напор.
«То, что фильм предлагал нам глубоко идентифицировать себя с извращенным социопатом, не было, по моему мнению, слабостью, это была сильная сторона. (По этой же причине я люблю “Бонни и Клайда”, “Таксиста” и “Прирожденных убийц”.) Фильм, помимо прочего, был аллегорией эпохи Трампа, но критики как будто говорили: “Нам не нравится фильм, потому что Джокер — мерзкий инцел, который возглавляет восстание, как и Трамп!” В итоге Тодд Филлипс совершил, как мне кажется, огромную ошибку, послушав их. “Джокер: Безумие на двоих” может быть амбициозным и внешне возмутительным, но в основном это слишком осторожный сиквел», — добавил он.
Ругают картину и за то, что все 2 часа 18 минут на экране практически ничего не происходит. Мюзикл больше похож на процедуральную драму, пропитанную клаустрофобией. Центральные локации — тюрьма и суд, где слушают дело Артура Флека. Дэвид Эрлих из IndieWire называет одним из главных недостатков задвинутую на второй план Леди Гагу. Взять суперзвезду поколения на роль, которая должна была в полной мере еще раз продемонстрировать выдающиеся таланты певицы и предоставить нужное внимание как одаренной актрисе, но в итоге посадить куда-то в зал суда, кинокритик считает бОльшим преступлением, чем всё то, что вытворяет Джокер.
Может ли быть у этой Харли Квинн, так не похожей на карнавальную версию Марго Робби, своя история? Сомнительно. Сам Филлипс на пресс-конференции объявил, что считает историю Джокера законченной и не видит смысла в третьем фильме.
«Не знаю насчет других героев этой вселенной, но весь сюжет строится на герое Хоакина. За других не скажу, но не думаю, что я хочу вернуться к этому», — ответил он на вопрос, планируется ли третий фильм про Джокера или кого-то из его вселенной.
В конце концов, несмотря на всю критику из Венеции, «Безумие на двоих» соберет миллионы зрителей у экранов кинотеатров. Мировой прокат «Джокер» захватит уже через месяц, 4 октября. И даже если картина громко провалится в прокате, она уже сделала для продвижения новых идей в кинокомиксах больше, чем нужно. В России продолжение «Джокера» также станет одной из главных новинок сезона, адепты предсеансового обслуживания сделают всё для этого возможное.