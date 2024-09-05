Потерял вес: сиквел «Джокера» получился беззубым, а не безумным

«Мы тренировались несколько месяцев. Вообще-то мне уже 49 лет, больше так стараться и изматывать я себя уже не буду. Я точно не знаю, насколько я похудел. Вообще, жалею, что говорил про это во время съемок первого фильма. Как будто ты хвастаешься, сколько веса ты сбросил. В итоге я просто был зол на себя, что раздул из этого историю. Так что в этот раз я не стану так делать. 47 фунтов. Нет, я шучу. Правда, не знаю», — добавил Феникс.