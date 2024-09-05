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Потерял вес: сиквел «Джокера» получился беззубым, а не безумным

Режиссер Тодд Филлипс объявил, что история героя Хоакина Феникса закончится на втором фильме.

Источник: Известия

На Венецианском кинофестивале 4 сентября состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов «Джокер: Безумие на двоих» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Первая часть о предыстории суперзлодея, которая пять лет возглавляла топ самых кассовых фильмов с рейтингом R, также участвовала в основном конкурсе в Венеции. В 2019 году «Джокер» сенсационно покинул остров Лидо с главной наградой — «Золотым львом». Получится ли у Филлипса снова провернуть трюк пятилетней давности — вопрос спорный, мировые критики встретили картину без восторгов. «Известия» послушали, что о фильме на пресс-конференции рассказали его создатели, и почитали, что думает индустрия.

«Джокер» — один из самых успешных релизов Warner Bros.

В 2019 году «Джокер» мощно прошелся по всему миру. Неожиданно для многих фестиваль класса А впервые выиграл кинокомикс об (анти)герое, про которого, казалось, уже давно всё известно. Успех в Венеции закрепился кассовыми сборами: до выхода летом 2024 года «Дэдпула и Росомахи» заработавший $1,074 млрд «Джокер» уверенно возглавлял топ кассовых фильмов с рейтингом R. Как эта схема сработала? Очевидного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Триллер о главном противнике Бэтмена не особо следовал канонам комикса и уж тем более получился не детским.

Затем «Джокер» ворвался за «Оскаром». С номинацией «Лучший фильм» случилась осечка, тогда чествовали корейских «Паразитов» и Пон Джун Хо. А с «Лучшей мужской ролью» сработало: Американская киноакадемия отметила работу Хоакина Феникса, чей Джокер теперь занимает почетное место возле предшественников Хита Леджера и Джека Николсона.

На вопрос о том, будет ли вторая часть, к гадалке не надо было ходить. Студия Warner Bros., у которой в последние годы успешных кинорелизов по комиксам DC можно пересчитать по пальцам, вряд ли бы упустила такую возможность, да еще и с self-made промо. Спустя пять лет представить сиквел в Венецию приехала практически та же команда, правда, теперь компанию Фениксу составила Леди Гага. В продолжении, чей жанр на удивление заявлен как мюзикл, певица появится в образе Харлин Квинзель из психиатрической клиники Аркхэм, куда в конце прошлого фильма поместили Джокера. Folie à deux (оригинальное название сиквела) — медицинский термин, обозначающий бредовое расстройство, передающееся от одного человека к другому. Возлюбленная Джокера станет его напарницей, более известной как Харли Квинн.

«Вернувшись сюда с этим фильмом спустя пять лет, ощущение, что так и должно было быть. То, как здесь отнеслись к первой части, было чудесно. Тогда мы не рассчитывали на особый успех, но надеялись на него. Сейчас ожидания повыше, давление тоже, поэтому мы больше нервничаем», — рассказал Филлипс на пресс-конференции перед премьерой.

Музыка — важная составляющая нового фильма

Помните ту самую разлетевшуюся на сотни мемов сцену на лестнице, где уже загримированный в Джокера Артур Флек танцует под Rock and Roll Part 2 Гари Глиттера? Именно после нее, как рассказал Филлипс, создатели и задумались о том, что «Джокер» неплохо бы вписался в самый нетипичный для кинокомикса жанр мюзикла.

«Музыка вообще была его важной частью. Здесь она стала еще важнее, поэтому мы и решили позвать Леди Гагу. А насчет выбора музыки — он был заложен еще в сценарии. Это точно должны были быть песни, которые он [Джокер] слушал в детстве с мамой», — сказал он.

Вдогонку Хоакину Фениксу приснился сон. Пророческий, потому что в нем он пел песни в образе Джокера. «Я позвонил Тодду и пересказал этот сон. Мы тогда решили, что из этого ничего не выйдет, а потом он придумал из этого кино», — добавил актер.

Для своего персонажа Феникс составил классический плейлист: Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис — младший и другие легенды эстрады 1950-х годов. Именно эти песни, по мнению актера, нравятся его Джокеру и стали его способом самовыражения. Но сам Хоакин Феникс в мюзикле не поет.

«Мы пытались подражать их звучанию, сделать свою интерпретацию их хитов для этого героя. Стефани (настоящее имя Леди Гаги. — “Известия”) сразу спросила, будем ли мы петь вживую. Я сказал, что не буду, но если она хочет, то пожалуйста. Но мы работали с живым музыкантом, а не с фонограммой. На съемочной площадке был пианист, это был будоражащий опыт», — признался исполнитель главной роли.

Феникс снова худел для роли, но цифр не называет

Еще во время съемок первого «Джокера» Хоакин Феникс напугал поклонников рассказом, что для этой роли он похудел на 52 кг. Впоследствии он много жалел о своем откровении, потому что даже на прошедшей пресс-конференции вопрос о «диете Джокера» и сколько килограммов актер потерял в этот раз, звучал неоднократно. Феникс лишь поделился, что для сиквела диету пришлось кардинально пересмотреть. Самым сложным для артиста стали танцы.

«Мы тренировались несколько месяцев. Вообще-то мне уже 49 лет, больше так стараться и изматывать я себя уже не буду. Я точно не знаю, насколько я похудел. Вообще, жалею, что говорил про это во время съемок первого фильма. Как будто ты хвастаешься, сколько веса ты сбросил. В итоге я просто был зол на себя, что раздул из этого историю. Так что в этот раз я не стану так делать. 47 фунтов. Нет, я шучу. Правда, не знаю», — добавил Феникс.

Также деликатно артист уклонился и от просьбы прокомментировать свой уход из фильма режиссера Тодда Хейнса за пять дней до старта съемок. Феникс должен был не только сыграть одну из главных ролей в картине, но и участвовал в создании ее сценария. Производство безымянного фильма пока что приостановили.

Второй «Джокер», вероятно, станет последним

На момент написания текста оценка нового «Джокера» на сайте Metacritic — 52 из 100. Она получена на основе 19 рецензий критиков. Сиквел получил смешанные отзывы, индустрия отмечает работу Хоакина Феникса, Леди Гаги, а также Брэндана Глисона, словно рожденного для ролей тюремных надзирателей, но ругает за чрезмерную осторожность в попытке избежать назревания любого скандала. Филлипс, отмечает мировая пресса, будто бы старательно не дает никаких комментариев.

«Что миру сейчас нужно — это любовь. И, возможно, именно это в конечном итоге пытается сказать Филлипс (с его соавтором Скоттом Сильвером), поскольку эта встреча умов Артура (Хоакин Феникс) и Ли (Леди Гага) действительно стала странной историей любви в мире, теряющем контроль», — пишет обозреватель Deadline Пит Хаммонд.

Оуэн Глейберман из Variety назвал «Безумие на двоих» довольно неуклюжим и приземленным музыкальным сиквелом. Критик отметил смелую концепцию фильма, которая на стадии исполнения растеряла свой напор.

«То, что фильм предлагал нам глубоко идентифицировать себя с извращенным социопатом, не было, по моему мнению, слабостью, это была сильная сторона. (По этой же причине я люблю “Бонни и Клайда”, “Таксиста” и “Прирожденных убийц”.) Фильм, помимо прочего, был аллегорией эпохи Трампа, но критики как будто говорили: “Нам не нравится фильм, потому что Джокер — мерзкий инцел, который возглавляет восстание, как и Трамп!” В итоге Тодд Филлипс совершил, как мне кажется, огромную ошибку, послушав их. “Джокер: Безумие на двоих” может быть амбициозным и внешне возмутительным, но в основном это слишком осторожный сиквел», — добавил он.

Ругают картину и за то, что все 2 часа 18 минут на экране практически ничего не происходит. Мюзикл больше похож на процедуральную драму, пропитанную клаустрофобией. Центральные локации — тюрьма и суд, где слушают дело Артура Флека. Дэвид Эрлих из IndieWire называет одним из главных недостатков задвинутую на второй план Леди Гагу. Взять суперзвезду поколения на роль, которая должна была в полной мере еще раз продемонстрировать выдающиеся таланты певицы и предоставить нужное внимание как одаренной актрисе, но в итоге посадить куда-то в зал суда, кинокритик считает бОльшим преступлением, чем всё то, что вытворяет Джокер.

Может ли быть у этой Харли Квинн, так не похожей на карнавальную версию Марго Робби, своя история? Сомнительно. Сам Филлипс на пресс-конференции объявил, что считает историю Джокера законченной и не видит смысла в третьем фильме.

«Не знаю насчет других героев этой вселенной, но весь сюжет строится на герое Хоакина. За других не скажу, но не думаю, что я хочу вернуться к этому», — ответил он на вопрос, планируется ли третий фильм про Джокера или кого-то из его вселенной.

В конце концов, несмотря на всю критику из Венеции, «Безумие на двоих» соберет миллионы зрителей у экранов кинотеатров. Мировой прокат «Джокер» захватит уже через месяц, 4 октября. И даже если картина громко провалится в прокате, она уже сделала для продвижения новых идей в кинокомиксах больше, чем нужно. В России продолжение «Джокера» также станет одной из главных новинок сезона, адепты предсеансового обслуживания сделают всё для этого возможное.