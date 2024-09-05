Два случая на тысячу больных: В Ростове врачи помогли девочке с редкой болезнью, которую лечили от гастрита

Порой люди страдают от недугов годами и лечатся совсем от других болезней до тех пор, пока врачи не распознают верный диагноз. Так было и с 14-летней девочкой из Ростовской области, которая три года наблюдалась в поликлинике по поводу гастрита. И все это время мучилась от боли и тошноты, с какой на уроках нормально не высидеть.
ТРИ ГОДА СТРАДАЛА ОТ БОЛИ И ТОШНОТЫ.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, мама привела к врачу 14-летнюю дочку с целым рядом жалоб: боли в животе, тошноту и рвоту.
— Причем эти симптомы беспокоили ребенка уже на протяжении трех лет, — прокомментировали в пресс-службе донского минздрава.
Родители не сидели без дела. Пытались помочь дочери и водили ее по врачам и до этого, чтобы определить причину и найти эффективное лечение.
— Девочке был установлен диагноз «хронический гастрит» и назначены соответствующие препараты. Но лекарственная терапия лишь уменьшала боль, не убирая ее полностью. А со временем вообще перестала помогать.
Все эти жалобы дочка вместе с мамой перечислили на приеме у врача-педиатра Оксаны Салмашовой в Областном клинико-диагностическом центре в Ростове. Собирая анамнез, доктор обратила внимание на одну деталь.
— Перед приступом боли ребенок ощущал неприятный запах с последующей рвотой, не приносящей облегчение.
Этот признак насторожил медика, и девочку отправили в кабинет ЭЭГ — на электроэнцефалографию. Во время исследования была зарегистрирована эпилептиформная активность — электрические колебания головного мозга в виде острых волн и пиков, значительно отличающиеся от фоновой активности.
— У девочки было установлено редкое заболевание — абдоминальная эпилепсия.
Как объясняют в донском минздраве, абдоминальная эпилепсия проявляется в виде расстройств желудочно-кишечного тракта. Это наблюдается всего в двух случаях на тысячу больных эпилепсией.
Форма заболевания настолько редкая, а симптомы похожи на другие недуги, что установить диагноз сразу сложно. Как отмечают медики, повторяющиеся судороги в животе могут быть различными, но чаще всего при абдоминальной эпилепсии пациенты жалуются на острую боль в животе без видимой причины, тошноту и рвоту, спутанность сознания и даже его потерю, мигрень или головную боль, судороги.
Узнав точный диагноз, медики смогли подобрать девочке подходящие лекарства.
— На фоне назначения одного противосудорожного препарата полностью ушли боли в животе, тошнота, рвота.
ПРОГЛОТИЛИ ВДВОЕМ 67 МАГНИТОВ.
Но чаще животы у маленьких ростовчан болят не из-за злых шуток мозга, а по вполне понятным причинам, иногда — смертельно опасным. Например, в январе в горбольницу № 20 Ростова-на-Дону привезли двухлетнего мальчонку с подозрением на острый аппендицит и перитонит. Но исследование с рентгеном опровергло первую догадку: оказывается, мальчик проглотил 29 магнитных шариков.
— Во время операции было выявлено шесть перфораций кишечника с перитонитом.
То есть металлические шарики успели проскочить в разные петли кишечника и примагнититься друг к другу сквозь стенки. От их давления кровь в пережатые области не поступала, что привело к некрозу ткани, и в итоге в органе образовались отверстия.
Бригада врачей отчаянно боролась за жизнь малыша и смогла его спасти, но выздоровление после такой операции — долгий и тяжелый процесс.
Только родители выдохнули, узнав, что ребенок спасен, как навалилась вторая беда. На следующий день в ту же больницу поступил брат-двойняшка прооперированного крохи с похожими симптомами. Уже не надеясь на лучшее, врачи повезли его на рентген, а там — уже 38 магнитных шариков. Итого 67 на двоих.
Дальше доктора действовали по известному сценарию: наркоз, операция, спасение жизни и долгое восстановление.
Медики тогда пожаловались, что такие опасные игрушки до сих пор водятся в домах с маленькими детьми, и пациенты с магнитами в желудке попадают на операционный стол нередко. Ну, а родители, наверняка, выбросили подальше злополучную игрушку.