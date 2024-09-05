Два случая на тысячу больных: В Ростове врачи помогли девочке с редкой болезнью, которую лечили от гастрита

Порой люди страдают от недугов годами и лечатся совсем от других болезней до тех пор, пока врачи не распознают верный диагноз. Так было и с 14-летней девочкой из Ростовской области, которая три года наблюдалась в поликлинике по поводу гастрита. И все это время мучилась от боли и тошноты, с какой на уроках нормально не высидеть.