Каким будет новый футбольный стадион в Иркутске

— По существу: во первых, краснокнижные птицы там не гнездятся, что официально подтверждено заключением Государственной службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области. Во-вторых, весь этот проект — он для иркутян. И беспрепятственный доступ к береговой линии тоже сохранится. Более того, инвестор готов вложить собственные средства в благоустройство той зоны, что находится между участком и береговой линией. При этом данное благоустройство будет неинвазивным для естественной среды: никаких там бетонных стен и тому подобных артефактов. А на той части нашего участка, которая будет выходить в сторону Ангары, мы как раз сделаем зону променада — с зеленью, лавочками. Так что те, кто привык там гулять, смогут продолжать гулять. Только в несколько более комфортных условиях.