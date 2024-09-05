Каким будет новый футбольный стадион в Иркутске

Лишь во второй половине лета на иркутском стадионе «Труд» возобновились профессиональные футбольные матчи.
Почти каждые выходные здесь проходят игры, куда жители областного центра приходят целыми семьями, чтобы поболеть за любимый ФК «Иркутск». Губернатор Игорь Кобзев тоже не упускает возможность лично порадоваться на трибунах за победы иркутских спортсменов, когда она выдается. И все же, что признают и сам футбольный клуб, и тысячи болельщиков, «Труд» свое оттрудился. Стадион был построен в 1951 году! То есть 73 года назад. Тогда это был суперсовременный объект спортивной инфраструктуры, но сегодня…
Впрочем, на смену заслуженному спортивному пенсионеру приходит амбициозный и «прокачанный» новичок: в Иркутске будет построен новый крытый футбольный стадион на три тысячи мест и с возможностью круглогодично принимать матчи Первой лиги (у «Труда» по понятным причинам такой возможности нет). Но главное, он станет родным домом для Детской академии футбола — объединения детских футбольных школ города. Здесь они смогут тренироваться на полноформатном поле круглый год.
Мы поговорили с главным архитектором проекта, руководителем архитектурного бюро «Перспектива+» Игорем Козаком о том, что будет внутри стадиона, помимо того самого полноформатного поля, и почему выбрана эта площадка для строительства.
Игорь Владимирович, начнем с главного: почему здесь?
— Невозможно выбрать место для стадиона, просто закрыв глаза и ткнув пальцем в карту города. Мы все, и в первую очередь городские власти, действуем в рамках правового поля. И в нем есть такой слой, как назначение земель. Если у конкретного участка нет назначения «спорт», на нем нельзя взять и построить стадион или любой другой спортивный объект. К примеру, вы купили в городе сколько то соток земли. Но у них тоже есть назначение. И невозможно построить там жилье, если у участка назначение, скажем, «медицина». Понятна логика?
Вполне. То есть это единственный вариант с подходящим назначением?
— Этот вариант нам предложили городские власти после тщательного исследования земельного муниципального банка. Так что, очевидно, да.
Но когда мы брали интервью у Светланы Денисовой, генерального директора строительной компании «Регион Сибири», она говорила, что был вариант в Ново-Ленино.
— Он обсуждался на ранней стадии проекта, как и еще несколько. Но в конечном итоге всем требуемым параметрам соответствует только тот участок, на котором мы и остановились.
Вы наверняка в курсе, что есть люди из числа местных жителей и окрестных бизнесменов, кто активно протестует против проекта. Мотивация — забота о природе: вроде бы как в этой местности птицы краснокнижные гнездятся. И еще транспортная развязка беспокоит.
— По существу: во первых, краснокнижные птицы там не гнездятся, что официально подтверждено заключением Государственной службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области. Во-вторых, весь этот проект — он для иркутян. И беспрепятственный доступ к береговой линии тоже сохранится. Более того, инвестор готов вложить собственные средства в благоустройство той зоны, что находится между участком и береговой линией. При этом данное благоустройство будет неинвазивным для естественной среды: никаких там бетонных стен и тому подобных артефактов. А на той части нашего участка, которая будет выходить в сторону Ангары, мы как раз сделаем зону променада — с зеленью, лавочками. Так что те, кто привык там гулять, смогут продолжать гулять. Только в несколько более комфортных условиях.
И, наконец, про развязку: разумеется, она будет реформирована. Чтобы транспортная нагрузка была адекватной. И чтобы был прямой доступ к прилегающим к стадиону парковочным зонам.
Про большое поле и трибуны на три тысячи мест уже упоминали. А что еще там будет внутри?
— Будет что-то вроде небольшого гостиничного крыла, где смогут жить игроки команд Первой лиги, приезжающие в Иркутск на матчи, и ребятишки из других регионов, которые будут участвовать в наших турнирах. Будет спортивно-оздоровительный комплекс, то есть тренажёрный зал и помещения для реабилитации. И самое важное — в этот зал, как и в оздоровительный комплекс, будет свободный доступ для жителей района. А ведь в Академгородке сейчас нет ни одного современного спортзала… Тут можно будет и потренироваться, и пройти курс массажа у сертифицированного специалиста.
Будет спортивное кафе, чтобы и спортсмены могли правильно питаться, и родителям было где перекусить в ожидании завершения тренировки детей. Ну, раздевалки и прочие сервисные помещения — это само собой, наверное, нет смысла об этом говорить.
Получается, что все это вместе формирует реально большой объект. Как он будет выглядеть внешне? Как впишется в окружающий ландшафт?
— Мы об этом много думали, признаюсь. Действительно, что называется, место обязывает. Нельзя на берегу Ангары построить какой то ангар. Поэтому в облике фасада мы постарались передать мягкость ангарской волны, соединив ее со стремительностью течения великой сибирской реки.
Поэтому стадион будет называться «Ангара Арена»?
— О, это не более чем рабочее название пока. По аналогии с «Енисей Арена» в Красноярске — одним из проектов, которыми мы вдохновлялись. Но я думаю, что название должно быть народным. Не обсуждали это еще с инвесторами, но я уверен, что они поддержат эту идею!