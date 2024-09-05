Захарова придумала новое название украинскому министерству возвращения граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на появление на Украине нового министерства, которое займется возвращением своих граждан с Запада.
«Арахамия заявил, что в Верховной раде предложили создать “министерство возвращения украинцев”, чтобы вернуть с Запада своих граждан, — написала она в своем Telegram-канале. — Come Back Ministry of Ukraine».
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с рекордным оттоком населения. По его словам, за границей сейчас находятся миллионы украинских граждан. Вопросом их возвращения должно заняться новое министерство, которое планируется создать осенью.
К слову, главной причиной бегства украинцев за границу стала объявленная властями Украины принудительная мобилизация.
Согласно указу Зеленского, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен, а за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.