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Захарова придумала новое название украинскому министерству возвращения граждан

Источник: Российская газета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на появление на Украине нового министерства, которое займется возвращением своих граждан с Запада.

«Арахамия заявил, что в Верховной раде предложили создать “министерство возвращения украинцев”, чтобы вернуть с Запада своих граждан, — написала она в своем Telegram-канале. — Come Back Ministry of Ukraine».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с рекордным оттоком населения. По его словам, за границей сейчас находятся миллионы украинских граждан. Вопросом их возвращения должно заняться новое министерство, которое планируется создать осенью.

К слову, главной причиной бегства украинцев за границу стала объявленная властями Украины принудительная мобилизация.

Согласно указу Зеленского, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен, а за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.