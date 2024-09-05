Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 сентября 2024 года

Переменную облачность и +22 обещает погода в Иркутске 5 сентября 2024 года. В местном Гидрометцентре рассказали, что дождя ждать не стоит, ветер будет дуть северо-западный 5−10 м/с. Ночи уже довольно холодные, температура упадет до +7 градусов.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах утром туман, днем грозы, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики.
В области также температура поднимется до +22, а вот если солнце так и не появится на небе, то ожидается до +14. Ночью передают заморозки. Шкала термометра может упасть до −3 градусов. Вот что обещает погода в Иркутске 5 сентября 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину-инвалида спасли на пожаре в Тайшете.