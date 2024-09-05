ДВО РАН выстраивает стройную систему отношений с властями регионов на ДВ

Губернатор области Валерий Лимаренко сразу заявил, что без науки регион развиваться не будет. Это традиционно ресурсная территория, но когда возникли проблемы, связанные с санкционным давлением, стало понятно, что нужно иметь еще какие-то опорные отрасли экономики. Глава региона указал: рядом океан, значит, должны развиваться биотехнологии. Но просто так их развить нельзя. Нужны специалисты, нужны сами эти технологии. А кто этим должен заниматься? В первую очередь наука.