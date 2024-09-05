ДВО РАН выстраивает стройную систему отношений с властями регионов на ДВ

На Восточном экономическом форуме Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) подписало очередное соглашение с правительством региона ДФО. На этот раз с властями Амурской области. Среди основных целей соглашения — создание в Приамурье современной научно-образовательной структуры международного уровня и передовой научной инфраструктуры для проведения фундаментальных и прикладных исследований.
Как выстраиваются взаимоотношения с властями других дальневосточных регионов, рассказал председатель ДВО РАН, академик Юрий Кульчин.
Юрий Николаевич, год назад, на ВЭФ-2023, ДВО РАН подписало соглашение с правительством Сахалинской области. Регион этот нефтегазодобывающий, к тому же стал «пилотом» в создании водородной отрасли. Чем в этих сферах может помочь фундаментальная наука?
Юрий Кульчин: Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников задали нам вектор на более активное участие в экономике субъектов. Сейчас большое внимание уделяется созданию программ научно-технологического развития регионов. И с Сахалинской областью работаем в этом направлении. Но сначала заключили соглашение, чтобы понять друг друга.
Губернатор области Валерий Лимаренко сразу заявил, что без науки регион развиваться не будет. Это традиционно ресурсная территория, но когда возникли проблемы, связанные с санкционным давлением, стало понятно, что нужно иметь еще какие-то опорные отрасли экономики. Глава региона указал: рядом океан, значит, должны развиваться биотехнологии. Но просто так их развить нельзя. Нужны специалисты, нужны сами эти технологии. А кто этим должен заниматься? В первую очередь наука.
Решили на Сахалине развивать туризм. Но на острове должно быть что-то, кроме прекрасных горнолыжных трасс, что привлечет сюда разных людей. Например, программы оздоровления, экспедиционные туры. В конце концов, в Южно-Сахалинске есть филиал Ботанического сада ДВО РАН с уникальными растениями. Нужно знакомить с его коллекцией местное население и туристов.
А в нефтегазовой отрасли необходимо переходить на глубокую переработку. Ну сколько ж можно возить сырье за рубеж! Под это следует создавать отраслевой институт.
И когда стали ясны перспективные направления, мы заключили еще соглашение и с Сахалинским госуниверситетом, потому что без кадров все названные задачи не решаются. Мы уже начали создавать кафедры, которые будут готовить специалистов, и запускаем совместные научные программы.
Из уже реализованного назову водородный полигон и полигон по мониторингу различного рода роботов, в том числе подводных. И то, и другое — технологии будущего.
Теперь, когда мы поняли, что мы можем работать совместно, будем готовить с Сахалинской областью новые соглашения на более длительный срок. Там будут уже поставлены конкретные задачи, связанные с углеродной нейтральностью, нефтегазовым комплексом.
Какие направления совместной деятельности предусматривает соглашение с правительством Республики Саха (Якутия)?
Юрий Кульчин: Для Якутии важнейшая задача — решение проблемы деградации вечной мерзлоты. Мы сталкиваемся с глобальным изменением климата. Не будем вдаваться в причины этого процесса — природные, геологические и геофизические или же антропогенные, — нам нужно готовиться к этому изменению.
Например, в результате повышения среднегодовых температур прежде неплодородные земли становятся пригодными для сельскохозяйственной деятельности. Надо смотреть, какие культуры можно подтянуть, какие технологии земледелия использовать.
Само по себе отступление мерзлоты приводит не только к образованию громадных воронок из-за выбросов метана, но и к нарушению целостности жилых и производственных строений, трубопроводов. Это тоже проблема, которую мы планируем решать совместно с властями Республики Саха.
Якутия располагает множеством минеральных запасов, их надо осваивать. Это тоже поле для нашей общей работы. Помимо полезных ископаемых регион располагает уникальным ресурсом: здесь можно создавать хранилища-холодильники, в которых за холод не надо платить. И это направление мы также разрабатываем.
В Приморье соглашения подписаны и с правительством региона, и с Законодательным собранием края. Чем отличаются договоренности с органами исполнительной и законодательной власти и чем они схожи?
Юрий Кульчин: Решения, которые принимает правительство, всегда должны быть подкреплены финансово, а бюджет края утверждает Законодательное собрание. Поэтому при понимании стоящих перед регионом задач исполнительная власть и законодатели всегда сходятся во мнении. И это для нас очень важно.
Но есть проблемы, которые нам хотелось бы решить. Например, статус ученого на Дальнем Востоке. Не секрет, что идет отток ученых, особенно молодых, из нашего региона в центральную часть России. Это связано с многими факторами — разницей в зарплате, слабым социальным и жилищным обеспечением. Нужно принимать региональные законы, защищающие ученых.
Вместе с правительством Приморского краязапускаем большой проект — приступаем к созданию Дальневосточного климатического центра, в том числе и для того, чтобы скоординировать действия Дальгидромета и МЧС по избежание чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь государству не тратить миллиарды рублей на устранение последствийЧС, а заранее к природным аномалиямготовиться — прочистить русла рек, переселить людей из затопляемой поймы в безопасное место.
Или вот факт: за прошлый год Приморский край утратил многие километры пляжной линии шириной 15 метров. Штормы съели. Так давайте посмотрим, почему это происходит. Где-то можно волноломы построить, где-тобоны установить. Так мы и побережье сохраним, и пляжи сделаем более комфортными для населения. Все это можно осуществлять в рамках климатического центра.
Подписывая в июне соглашение с правительством Хабаровского края, вы говорили об обязательном участии науки в развитии промышленности, в развитии экономики региона. Каким образом это будет реализовано?
Юрий Кульчин: Там мы пока ищем наиболее важные направления, как делали это год назад с Сахалинской областью. Провели стратегические сессии, встречались с главой края Дмитрием Демешиным.
Хабаровчане озабочены кадровой проблемой. В регионе формируется межвузовский кампус мирового уровня, но сам по себе он ничего не решит. Его надо нагружать образовательными программами. А эти программы могут появиться, когда рядом есть наука.
Мы провели совещание президиума ДВО РАН и ректоров дальневосточных вузов. Обсудили проблемы и начинаем выстраивать отношения.
С властями каких дальневосточных регионов ДВО РАН намерено достичь договоренностей в ближайшее время?
Юрий Кульчин: В первый день ВЭФ-2024 мы заключили соглашение о сотрудничестве с правительством Амурской области.
В Благовещенске создается международный университетский кампус в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров». И мы договорились разместить на его территории Институт геологии и природопользования ДВО РАН. Сейчас подразделения научного учреждения разбросаны по разным помещениям. Некоторые здания являются объектами культурного наследия. И там гвоздя вбить нельзя, не то что установить современные приборы, провести вентиляцию. Поэтому решено перенести институт на территорию строящегося кампуса, а здания отдать городу, области. Так даже лучше получается: в Амурской области появится городок, аналогичный новосибирскому, где в шаговой доступности друг от друга будут университет и академическая наука.
На ближайшую перспективу у нас намечены переговоры с Камчатским краем, Магаданской областью и Еврейской автономией.