В Иркутске почтили память погибших от короновируса врачей

Память врачей, которые погибли во время борьбы с короновирусом, почтили в иркутском сквере героев-медиков 4 сентября. За несколько лет больницы Приангарья потеряли 46 представителей медицины. Ими стали три главных врача, 19 штатных врачей, 18 человек среднего медперсонала, три водителя и столько же представителей немедицинских специальностей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В этот день мы чтим память тех наших коллег, которых не стало из-за коронавирусной инфекции. Это время нас объединило. Иркутская область работала одной командой без отпусков, выходных, бессонными ночами, сутками. Первыми, кто встал на борьбу с инфекцией, стали врачи, фельдшеры, медицинские сестры и братья, санитарки, водители медицинских машин. Они остались верными своей профессии, спасали десятки тысяч жизней, пожертвовав своими, — сказала зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
На базе Иркутской областной инфекционной клинической больницы работал в свое время крупнейший ковидный госпиталь. Там удалось спасти жизни более полумиллиона людей. На церемонии участники акции возложили к памятнику цветы, а после посадили деревья, почтив тем самых память ушедших медиков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Братска выдвинули 20 проектов на областной конкурс.