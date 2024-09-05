В Иркутске почтили память погибших от короновируса врачей

— В этот день мы чтим память тех наших коллег, которых не стало из-за коронавирусной инфекции. Это время нас объединило. Иркутская область работала одной командой без отпусков, выходных, бессонными ночами, сутками. Первыми, кто встал на борьбу с инфекцией, стали врачи, фельдшеры, медицинские сестры и братья, санитарки, водители медицинских машин. Они остались верными своей профессии, спасали десятки тысяч жизней, пожертвовав своими, — сказала зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.