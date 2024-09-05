Глава «Полипластик» рассказал, какие решения помогут модернизировать ЖКХ

Ключевое ограничение заключается в том, что концессия — это очень «забетонированный» механизм. Между тем в жизни много всего происходит. Скажем, ключевая ставка ЦБ еще недавно была 6,5, потом 20, затем снизилась. Это же влияет на стоимость финансирования. Прогнозы, сделанные на момент подписания соглашения, спустя 10−15 лет поменялись. И нет прямой связи между этими изменениями и условиями концессии для самого концессионера, поэтому во многих случаях он не может исполнить свои обязательства.