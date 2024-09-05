Глава «Полипластик» рассказал, какие решения помогут модернизировать ЖКХ

Сфера, с которой лично сталкивается каждый житель страны, — жилищно-коммунальная, — давно требует перемен. Какие решения помогут модернизировать ЖКХ, объяснил председатель совета директоров Группы «Полипластик» Лев Гориловский.
Лев Миронович, в обновлении нуждаются практически все коммунальные сети в стране. Различаются ли подходы к модернизации коммунальной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в других регионах России?
Лев Гориловский: Вы правы: в целом износ сетей по всей стране очень высокий. С конца 1990-х годов их обновлялось меньше, чем должно было, в том числе из-за попыток сдерживания тарифов при недостаточности прямых субсидий на модернизацию. А на Дальний Восток до начала его активного развития средств выделялось еще меньше, чем на другие территории. Поэтому во многих городах ДФО ситуация хуже, чем в центральной части России.
В результате объем обновления сетей, в котором нуждается Дальний Восток, просто огромный. И модернизация здесь в расчете на метр коммуникаций обходится гораздо дороже, особенно в местах с холодным климатом. Выше стоимость работ, меньше «окно», в которое можно проводить ремонт, сложнее логистика, производства необходимых материалов находятся дальше.
Но чем быстрее идет планомерное развитие дальневосточных территорий, чем больше появляется производств в регионе, тем доступнее становится обновление коммунальной инфраструктуры.
Что же касается технических решений, то глобальных отличий при прокладке сетей в подземном исполнении между разными регионами России нет, так как температура под землей всюду практически одинаковая.
В чем, на ваш взгляд, сложности исполнения концессионных соглашений и запуска инвестиционных проектов в ЖКХ?
Лев Гориловский: Несмотря на гигантское количество концессий в сфере ЖКХ, их качество во многом оставляет желать лучшего. Можно было подписать концессию с инвестициями в миллион рублей, при том что обновление надо сделать на миллиард. Это, конечно, большая проблема, которая лежит на стыке тарифного регулирования и подходов, закрепленных в ФЗ-115 «О концессионных соглашениях».
Ключевое ограничение заключается в том, что концессия — это очень «забетонированный» механизм. Между тем в жизни много всего происходит. Скажем, ключевая ставка ЦБ еще недавно была 6,5, потом 20, затем снизилась. Это же влияет на стоимость финансирования. Прогнозы, сделанные на момент подписания соглашения, спустя 10−15 лет поменялись. И нет прямой связи между этими изменениями и условиями концессии для самого концессионера, поэтому во многих случаях он не может исполнить свои обязательства.
Нужно дать больше свободы для внесения изменений, уйти от излишней зарегулированности. Понятно, что это создает риски удорожания услуг для населения, но оно может защищаться другими механизмами, например, большими субсидиями, если услуга стоит дороже определенного норматива.
К сожалению, концессионный механизм работает не так хорошо, как хотелось бы, и количество инвесторов из-за этого снижается, тогда как потребность во вложениях только увеличивается.
Но сейчас на площадке правительства и Минстроя обсуждается целый ряд изменений, и я очень надеюсь, что они все-таки будут приняты, потому что без них частных инвестиций в коммунальной инфраструктуре будет очень мало.
На сайте Министерства строительства и ЖКХ РФ запущен раздел об искусственном интеллекте в строительной отрасли. Какие, на ваш взгляд, цифровые технологии и сервисы нужны в строительстве и ЖКХ, чтобы вывести инфраструктурные проекты на качественно новый уровень?
Лев Гориловский: Хотелось бы отметить, что с осени этого года разрешено впервые за все время включать расходы на IT в тарифы предприятий коммунальной инфраструктуры.
Конечно, речь не про искусственный интеллект, а про более приземленные решения, связанные с учетом ресурсов, системами диспетчеризации, сведением баланса.
Важнейшая тема — сквозной учет ресурсов. В стране мало городов, где системы теплоснабжения могут в онлайн-режиме или хотя бы в часовом режиме показать объемы потребления либо изменение параметров теплоносителя. А ведь «умное» регулирование экономит топливо, что в итоге влияет на тариф.
Поэтому первая задача, на мой взгляд, научиться в сквозном режиме считать фактические объемы потребления и потерь. Это приведет к полной прозрачности — сколько, где и какого ресурса производится и теряется. После чего можно было бы понять, как систему модернизировать.
В строительстве, например, есть целый ряд операций, которые можно оптимизировать через видеопоток. Сегодня они в основном меряются хронометражом, а расценки на них, установленные еще в 1980-е годы, просто индексируются, хотя сами рабочие процессы уже поменялись. Полагаю, введение «судьи» в виде камеры с видеоаналитикой могло бы привести расценки в более реальное состояние.
Множество операций, которые сегодня делает человек, можно автоматизировать, что даст удешевление либо ускорение работы. Так, например, искусственный интеллект применяется в проектировании. На него можно возложить контроль безопасности, скажем, слежение за применением средств индивидуальной защиты и перемещением людей и механизмов на объектах строительства. ИИ, невидимый для широкого круга лиц, на конкретной стройке может спасти чью-то жизнь.
А электронная маркировка труб тоже имеет отношение к цифровизации этой сферы?
Лев Гориловский: Безусловно. Планируется начать федеральный пилотный проект по электронной маркировке труб. Полимерные материалы для ЖКХ и строительства должны изготавливаться из специального первичного полиэтилена. Но есть компании, которые делают их, условно говоря, из пластиковых пакетов. Пытаются сэкономить, но в итоге такие трубы рвутся, увеличивая негативную статистику применения эффективных решений. Фальсификат портит как имидж всей отрасли, так и качество услуг для людей, да еще требует повторного расходования бюджетных средств. И отследить его сложно.
Введение электронной маркировки позволяет проследить всю цепочку — от сырья до трубы в земле, и существенно снизить риски использования «неправильных» полимеров.
«Пилот» рассчитан на полтора года. Если он пройдет успешно, то коммунальные трубы будут промаркированы, как это уже сделано с водой, целым рядом продуктов питания.
На Форуме лидеров строительной отрасли вы говорили о полном сквозном ценообразовании в строительстве. Что этот метод может изменить в отрасли?
Лев Гориловский: Система ценообразования основана на расценках, которые комплексно не обновляются десятки лет, а только индексируются. В итоге в части работ подрядчики несут убытки и пытаются их чем-то компенсировать, например, заменить оборудование на более дешевое. Такая «оптимизация» ни к чему хорошему не приводит.
Споры на эту тему идут, коллеги убеждают, что стройка недофинансирована. Но мне кажется, лучший аргумент — это количество публичных компаний в отрасли. Ведь ПАО котируются на бирже, это значит, что их отчетность прозрачна. Я не знаю ни одного генподрядчика, у которого акции котируются. И это означает, к сожалению, что строительная отрасль находится не в самом понятном состоянии для страны. И граница между доходами строительного предприятия и статьей по увеличению бюджетных расходов очень тонкая.
Я полагаю, чем более понятной и прозрачной будет работа каждой отдельной строительной организации, со своей небольшой, но плановой доходностью, тем быстрее будет развиваться вся отрасль. Поэтому очень хотелось бы, чтобы произошло системное изменение подходов к ценообразованию, что позволило бы увидеть больше публичных строительных компаний на рынке.