В слете активистов в Иркутской области принимают участие 150 человек

— Я очень рад, что Движение Первых так активно начинает учебный год, чтобы уже на старте определить векторы развития местных отделений, обменяться идеями и практиками своей работы, обсудить будущие проекты и программы Движения для школьников и студентов и просто получить заряд энергии, найти единомышленников в разных уголках нашего региона, стать участниками сообщества активных и творческих людей, которые готовы и хотят быть первыми, — прокомментировал министр образования Приангарья Максим Парфенов.