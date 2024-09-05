В слете активистов в Иркутской области принимают участие 150 человек

В слете активистов Движение Первых в Иркутской области участвуют 150 школьников и педагогов, которых набрали из 39 муниципалитетов. Мероприятие проходит с 4 по 7 сентября этого года на площадке образовательного центра «Персей». Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Лекции и мастер-классы вошли в программу слета. Также пройдет открытый диалог с председателем регионального отделения Сергеем Перфильевым. На тренингах можно будет подробнее узнать о гибких навыках и личном бренде, также научиться организовывать массовые мероприятия, при этом по максимуму использовать возможности местных органов самоуправления. Состоится подведение итогов летней кампании, которая была направлена на развитие отдыха активистов летом этого года.
— Я очень рад, что Движение Первых так активно начинает учебный год, чтобы уже на старте определить векторы развития местных отделений, обменяться идеями и практиками своей работы, обсудить будущие проекты и программы Движения для школьников и студентов и просто получить заряд энергии, найти единомышленников в разных уголках нашего региона, стать участниками сообщества активных и творческих людей, которые готовы и хотят быть первыми, — прокомментировал министр образования Приангарья Максим Парфенов.
Помимо этого жители региона сыграют в стратегическую настольную игру «Колонизаторы». Сразятся 12 человек, которых отобрали на муниципальных соревнованиях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что выпускники Иркутской области могут пересдать ГИА по русскому языку и базовой математике.