Коллекции для ванных комнат Devon&Devon тщательно продуманы

Знаменитый французский дизайнер Пьер-Ив Рошон создал для Devon&Devon коллекцию в стиле современной классики. Она предназначена для ванных комнат роскошных отелей и престижных частных домов. «Ванну можно разместить в центре комнаты или у стены. Такая же возможность существует и для тумб под раковину. Эта коллекция идеально отвечает потребностям повседневной жизни, а также предлагает нечто отличное от представленного на рынке ассортимента. Она прославляет искусство пребывания в ванной комнате, которая наконец-то вернула себе центральную роль в философии оформления современного жилого интерьера».