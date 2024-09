Коллекции для ванных комнат Devon&Devon тщательно продуманы

Большая скульптурная ванна The Thirties сочетает в себе неподвластную времени элегантность, а также, благодаря современному композитному материалу White Tec Plus, простоту очистки и ухода. Он экологичен (в его состав входят смолы на растительной основе), обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к ударам, царапинам и ежедневному износу, легко моется, поддается реставрации и не желтеет со временем. Благодаря высокой теплоемкости ванна из White Tec Plus в течение длительного времени поддерживает постоянную температуру воды. Подлокотники с внутренней стороны позволяют принимать ванну как в одиночку, так и вдвоем.