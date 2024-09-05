Коллекции для ванных комнат Devon&Devon тщательно продуманы

Компания Devon&Devon была создана двумя архитекторами, поэтому одной из ее базовых ценностей стала культура проекта.
Наряду с тщательно продуманными коллекциями для ванных комнат и жилых помещений бренд разрабатывает персонализированные дизайнерские решения. Его продукция продается по всему миру (в России она представлена в шоурумах «Европейская сантехника»), команда следит за работой из своей штаб-квартиры во Флоренции — а в этом городе знают толк в эстетике.
Дизайнерская студия PYR Пьера-Ива Рошона, известная своим мастерством и вниманием к деталям, сотрудничала с отелями Four Seasons, Ritz-Carlton, Fairmont, St. Regis и InterContinental. Ей также принадлежит авторство интерьеров бутик-отелей по заказу шеф-поваров Робюшона, Дюкасса и Бокюза, проекты реконструкции ювелирных домов Boucheron и Chopard на Вандомской площади в Париже. Богатый опыт накопила студия и в сфере проектов для частных резиденций.
Эта коллекция впишется в любую обстановку, позволяя насладиться пребыванием в ванной комнате и в одиночку, и вдвоем
«Когда я создавал изделия для Devon&Devon, я руководствовался не столько отсылками к прошлому, сколько к настоящему и будущему. А в современном дизайне интерьера на первом месте стоит комфорт», — заявляет Пьер-Ив Рошон.
Знаменитый французский дизайнер Пьер-Ив Рошон создал для Devon&Devon коллекцию в стиле современной классики. Она предназначена для ванных комнат роскошных отелей и престижных частных домов. «Ванну можно разместить в центре комнаты или у стены. Такая же возможность существует и для тумб под раковину. Эта коллекция идеально отвечает потребностям повседневной жизни, а также предлагает нечто отличное от представленного на рынке ассортимента. Она прославляет искусство пребывания в ванной комнате, которая наконец-то вернула себе центральную роль в философии оформления современного жилого интерьера».
Большая скульптурная ванна The Thirties сочетает в себе неподвластную времени элегантность, а также, благодаря современному композитному материалу White Tec Plus, простоту очистки и ухода. Он экологичен (в его состав входят смолы на растительной основе), обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к ударам, царапинам и ежедневному износу, легко моется, поддается реставрации и не желтеет со временем. Благодаря высокой теплоемкости ванна из White Tec Plus в течение длительного времени поддерживает постоянную температуру воды. Подлокотники с внутренней стороны позволяют принимать ванну как в одиночку, так и вдвоем.
Для тумбы My Love Water Vanity выбран легкий и экологичный керамогранит в сочетании с металлическими элементами и зеркалом.
Тумбы под раковину My Love Water Vanity, которые можно установить у стены или в центре комнаты, изготовлены из керамогранита с эффектом мрамора. Это вариант Small с одной раковиной, Medium с двумя раковинами на одной линии и Suite с двумя раковинами, расположенными зеркально относительно друг друга. Помимо раковин каждый модуль включает в себя полки, держатели для полотенец и зеркала.
Эта мебель сочетается со всеми коллекциями смесителей Devon&Devon. Расцветка позволяет воспроизвести текстуру керамической плитки. Для создания иммерсивной атмосферы такую же плитку можно использовать в качестве напольного или настенного покрытия ванной комнаты.