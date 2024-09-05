Настольная игра может стать статусным подарком, демонстрирующим хороший вкус

Статусный подарок должен быть особенным — демонстрирующим хороший вкус, эксклюзивным, но не вычурным. Таковым может стать настольная игра: она способна не только украсить кабинет, но и способствовать развитию гибкости ума и социальных навыков.
Эксперты утверждают, что настольные игры, которые долгое время считались популярным источником развлечений, превратились в мощный инструмент укрепления психического здоровья, памяти и эмоциональной регуляции.
Avdeev Crystal, шахматы из хрусталя, ручная работа, 175 700 ₽
Этот стильный аксессуар украсит гостиную, переговорную или рабочий кабинет. Четкость граней, утонченность силуэтов, контраст блестящих и матовых фигур — все продумано, чтобы игра приносила интеллектуальное и эстетическое удовольствие. Бренд Avdeev Crystal, наследник дятьковского хрустального завода, применяет уникальную ручную технологию выработки и огранки. Содержание оксида свинца в хрустале составляет 24%, что соответствует мировым стандартам.
Enigme Noble, версия средневековой игры «солитер», дуб, розовый кварц / «Дом Фарфора», 42 900 ₽
Легенда гласит, что заточенные в Бастилии аристократы в XVII веке создали игру, поддерживающую живость ума и развивающую логические навыки. Находясь в уединении (solitaire переводится как «одинокий» или «уединенный»), они искали способ скоротать часы и при этом усовершенствовать свой интеллект.
Enigme Noble, версия средневековой игры «солитер», дуб, обсидиан / «Дом Фарфора», 42 900 ₽
В начале игры из одной ячейки вытаскивается шар, а дальше игрок «перепрыгивает» шаром в свободную ячейку. Шар, через который перепрыгнули, убирается с поля. Задача — оставить на поле всего один шар.
Enigme Noble, версия средневековой игры «солитер», дуб, тигровый глаз / «Дом Фарфора», 42 900 ₽
Набор для игры в нарды от культовой американской компании L'Objet, которая создает эксклюзивные предметы интерьера на стыке традиционных ремесел, инновационных технологий и современного дизайна. Комплект из натурального дерева с замшевой подложкой выполнен вручную. Такая вещь обязательно привлечет внимание гостей. Благодаря вневременной эстетике впишется в любое пространство — от минималистичного до экстравагантного.
L'Objet, нарды, дерево, ручная работа / «Дом Фарфора», 267 960 ₽
Майкл Арам — американский дизайнер, известный своим особым стилем, вдохновленным природой. Нежные цветки кизила играют роль «крестиков», стальные «камни» — роль «ноликов». Ветви сделаны из оксидированной латуни. Изящная игра, созданная вручную, прекрасно смотрится и в классическом, и в современном интерьере.
Michael Aram, игра в крестики-нолики «Цветок кизила», мрамор, сталь, латунь, эмаль / «Дом Фарфора», 48 460 ₽